【足球】卡斯拿斯月初心臟病發倒地　其妻子昨日公布患卵巢癌

一波未平，一波又起，卡斯拿斯一家再面對病魔的折磨。 這名前西班牙國腳的太太莎拉（Sara Carbonero）昨日宣布，患上卵巢癌，已經接受手術切除腫瘤，但未來幾個月還要接受治療。卡斯拿斯在3星期前於波圖操練時心臟病發倒地送院，幸沒有大礙，已經出院。

在卡斯拿斯心臟病發後3星期，他的太太莎拉宣布身患惡疾，被驗出卵巢有惡性腫瘤。莎拉表示：「當我們還未從一個打擊中恢復過來，上天又再給我們『驚喜』。這次輪到我，那6個英文字母，我仍然很難寫出來。」她形容的那個英文字是cancer（癌症）。

莎拉與卡斯拿斯育有兩子，她昨日宣布患上卵巢癌。（Getty Images）

卡斯拿斯與莎拉關係很好，兩人時常出雙入對。（Getty Images）

現年35歲的莎拉續稱：「幾日前，在一次身體檢查中，醫生告訴我卵巢有惡性腫瘤，我已經接受手術。暫時看來樂觀，幸運地我能夠及時發現，但之後還有幾個月的治療，繼續對抗癌魔。我很平靜，有信心一切順利，我知道前路不容易，但一定會有個大團圓結局。」莎拉表示得到家人、朋友及醫療團隊的支持，並多謝傳媒同行對她家庭的尊重及理解。

莎拉是一名體育主播。（Getty Images）

在2010年世界盃，莎拉隨隊採訪西班牙國家隊。（Getty Images）

擔任體育主播的莎拉與卡斯拿斯育有兩子，她的丈夫卡斯拿斯在月初突然在波圖的操練時心臟病發，送院治理，幸沒有大礙，其後出院。有傳38歲的卡斯拿斯將會退役，但他在社交網站表示，如果到退役的時候，他自然會向外公布。