【足球】球迷夢想　球衣網站Classic Football Shirts如何崛起？

喜歡足球球衣的朋友，應該聽過外國球衣網站Classic Football Shirts（下文簡稱CFS）的大名，相信不少人都曾經幫襯。 英國廣播公司（BBC）日前訪問了CFS創辦人的道格比頓（Doug Bierton）的弟弟加利比頓（Gary Bierton），談到這個球衣網站在2006年創立的經過，還有他們收過最難忘的球衣。

如果你想找一件30年前的曼聯球衣，有什麼辦法？或者CFS會幫到你。CFS是一個英國的球衣買賣網站，貨品數以萬計；最吸引球迷的是，並非網站的球衣有多麼新，而是你可以從網站中找到很多舊球衣。

除了網購外，Classic football shirts現在還有實體店。（互聯網）

現在協助哥哥打理CFS的加利比頓表示，CFS的成功在於正中球迷懷舊的心態，他說：「每個球迷總有一個時刻或者一場比賽，由喜歡看足球，變成深深愛上。無論支持那支球隊，所有球迷都會經歷這個階段。再者，人們總是覺得過去的東西比現在的好，以前那些模糊的概念會變得愈來愈美好。」

舊球衣聯繫球迷回憶

「球衣正正連繫住那些時刻！」加利比頓續說：「你望住一件波衫，你會記得一些時刻，讓你可以有一剎那感覺回到過去。記得有次，有個男人來到我們的貨倉，他的淚水突然奪眶而出，因為他去了一個很特別的地方。」

除了球迷愛念舊外，球衣製造商還有「助攻」。近年球衣設計機械化又單調，可能幾支球隊的球衣設計都十分接近，欠缺特色，相反從前舊球衣的設計更多姿多彩。

Classic football shirts的網站。（互聯網）

拍賣加斯居尼球衣得啟發

當道格比頓創辦CFS的時候，加利比頓還是個中學生，但他都十分了解哥哥與拍檔開始這盤生意的原因。在2006年，道格比頓還是曼徹斯特大學商業管理的學生，為了在化妝舞會扮加斯居尼，他從慈善義賣店中，用5鎊買了一件1990年世界盃的英格蘭球衣。後來，他將球衣放上拍賣網站eBay，結果以10倍價錢50鎊售出。

這名唸商科的學生靈光一閃，似是捕捉到一個商機。他的創業拍檔叫馬菲戴爾（Matt Dale），同樣喜愛足球，並夢想做買賣球衣的工作，他們同樣對大公司沒有興趣，所以聯手創立了CFS。他們簡單建立了網站，就開始做生意，每時每刻在網上搜尋奇貨可居的球衣，每分每錢都用於買球衣。

講起哥哥道格比頓，加利比頓說他痴迷於球衣：「我們兩兄弟是一起看歐聯長大的。可能平常人都會有件曼聯主場球衣，但我哥哥竟然會有些不知名外國球隊的第二作客球衣。」當道格比頓及馬菲戴爾創立CFS後，有次加利比頓去探望哥哥，但入到他的宿舍，他幾乎嚇壞了。

「頭幾個月的情況十分糟糕！記得那次我去奧脫福看曼聯對利物浦前，我去到他們那間屋。那年我只是15歲，但我比他們兩人還是多錢。他們好像快營養不良的樣子，只有基本的食物，他們幾乎將所有錢都拿去買球衣。不過，那時候未有生意，沒有錢，在曼徹斯特灰暗的天空下，兩人就埋首在宿舍之中。」

「不過，他們真的很有堅持。在平常的公司，你要做的是滿足客人的需要，但這兩人就只做他們愛的事，按照他們的想法，興奮地處理一堆球衣。他們整日坐在客廳，拿住手提電腦不斷找，去買賣球衣。我們有時候夜晚會出街，回來可能已經是半夜3時，回來後又會繼續拿起電腦工作。」

Classic football shirts的兩位創辦人道格比頓（左、Doug Bierton）及馬菲戴爾（Matt Dale）。（互聯網）

在一個周末，一個偶然的機會，道格比頓及馬菲戴爾迎來一宗重要的生意，他們賣出了一件球衣，沒有得到現金，而是換來一系列的球衣。有個收藏家想要他們手上一件曉士穿過的曼聯球衣，並用了一系列由80年代到那時的曼聯球衣作交換。CFS得到20年來整個系列的曼聯球衣，這套球衣不斷升值，價值不菲。

崛起靠AC米蘭

講到對CFS有決定性影響的一次機會，則在意大利的AC米蘭。有個意大利人叫Ettore，他是球衣愛好者，與意大利各間球會都有聯絡，他有次通知CFS，AC米蘭準備扔一批舊球衣。加利比頓說：「對於在米蘭的發現，我們根本完全沒有準備。我們知道有那麼東西，但想像不到實際上是怎樣。實在太多了！多到覺得這個世界像幻像一樣。我們見到碧咸的波褲，旁邊是舒夫真高的歐聯決賽球衣。由那天起，我們覺得每間球會都有類似的情況，之後我們的生意就愈做愈做，擴充得很快。」

BBC報道稱，CFS的網上有2.5萬件舊球衣，還有9000件有待清貨的球衣，另外尚有1.5萬件球員穿過的波衫，估計有7.5萬件不同貨品，而總貨量可達百萬件。很可能，這是世上存有最多不同款球衣的地方。

Classic football shirts是球迷尋找舊球衣的樂園。（互聯網）

難忘C朗最後士砵亭球衣

被問到最難忘收到的球衣，加利比頓說：「那是1986年世界盃的阿根廷作客球衣。大概一年前，我們得到一件8強對英格蘭的替換球衣。」他們並非從收藏家甚至在阿根廷找到，而是在一間墨西哥的運動用品小店，「那間店基本上只售學校的運動服」。加利比頓感嘆：「當你想到，竟然在一間墨西哥的運動用品店找到一件世界盃用過的球衣，那種感覺太令人難以置信！難忘不在於商業價值，而在於它的意義及罕有，它本應不存在那個地方。」

加利比頓之後講到一件C朗拿度的球衣，「我們最近得到一件C朗在士砵亭友賽曼聯下半場時所穿的球衣。那場比賽後，曼聯就簽了C朗。那場士砵亭在上半場穿了主場球衣，但下半場就穿了件金色特別版。這件真的是C朗加盟曼聯時的最後一件士砵亭球衣。」

CFS會聯絡球員及退役球員，找尋那些球員穿過的球衣。其實，每位職業球員都保留了大量自己或者在比賽中與對手交換而來的球衣，但他們並不想保存每一件，只想收藏一些具意義的球衣，例如地標戰、面對強勁對手或者一些值得紀念的比賽；至於其他欠紀念價值的球衣，就可售予CFS處理。

為前美國國腳找回紀念品

加利比頓記得一次經歷：「我們有次在eBay見到個人出售很多美國80到90年代的球衣，我們去聯絡他，發現他不認識足球，但剛在拍賣之中買了一個欠租的倉庫。那些欠租的倉庫原來屬於一個叫岩士唐的人，他曾經為美國81次出戰國際賽。他的倉庫有很多球衣，還有一些照片及紀念品。我們之後聯絡岩士唐，他讓我們擁有那些球衣，答謝我們幫他找回那些紀念品。這些回憶會陪伴你一生的。」

CFS成立了13年，每日對住成千上萬的球衣，加利比頓會否厭倦？他說：「我覺得歷久常新，因為你每天都有新發現。未來20年，或者我們都會結婚，但之後離婚，因為我們滿腦子都是球衣。我們這個興趣已經失控，完完全全沉迷下去。」