【歐霸決賽】當足球扯上政治！　米希達利恩赴阿塞拜疆有幾危險？

這個賽季的歐霸決賽，歐足聯選擇將決賽移師至東歐和西亞交界的阿塞拜疆首都巴庫來舉行，將由倫敦雙雄阿仙奴（Arsenal）和車路士（Chelsea）爭霸。這回遠離傳統的西歐和南歐等足球大國，歐足聯本意一定希望能照顧到東歐的球迷，讓他們也有機會去現場觀看歐霸決賽如此高水準的比賽，但如今這個決策卻已造成了嚴重的後果。兵工廠的亞美尼亞籍中場米希達利恩（Herikh Mkhitaryan），因祖國和阿塞拜疆多年來的衝突，在考量自身安全的情況下，選擇不隨隊出征，確定無緣歐霸決賽，對兵工廠無疑是一大損失。 文：湯姆漢克／運動視界

兩國誓不兩立 流血衝突時有所聞

這兩國的紛爭源自於阿塞拜疆境內的「納卡地區」（Nagorno-Karabakh）。納卡地區雖完全在阿塞拜疆的國土範圍中，但當地居民超過90%是亞美尼亞人，因此當地居民在蘇聯解體後一直希望脫離阿塞拜疆的管轄，回歸亞美尼亞。然而阿塞拜疆人並不同意，和納卡地區及亞美尼亞人的衝突逐漸加劇，1990年代初期，甚至還互相出現「種族清洗」的大屠殺，共計約3萬人死於戰火中。最終還得靠俄羅斯從中斡旋，雙方才在1994年簽訂停火協議。

米希達利恩在4強兩回合的比賽中都有後備入替，並交出一次助攻。（Getty Images）

亞美尼亞人休想踏進阿塞拜疆國土

雖然簽下停火協議，但不代表彼此的憎恨就此消失，尤其是阿塞拜疆人，對於亞美尼亞人可說是恨之入骨，完完全全不讓他們入境阿塞拜疆。近來阿塞拜疆甚至變本加厲，只要名字和米希達利恩一樣，是yan結尾、疑似為亞美尼亞後裔的人，也通通拒絕入境，不少無辜的俄羅斯和愛沙尼亞人因此吃足了苦頭。為此，歐洲足協先前再三保證，已和阿塞拜疆當局協調，會破例讓米希達利恩可以入境並在歐霸決賽賽場上登場。但是入境許可只是最基本的問題，米希達利恩還有更大的疑慮需要擔憂。

左邊為亞美尼亞，右邊為阿塞拜疆，紅框區域就是「納卡地區」（資料圖片）

米希達利恩若真進入阿塞拜疆到底有多危險？

2004年，一名阿塞拜疆的軍官Ramil Safarov，受邀到匈牙利參加北大西洋公約組織「和平夥伴關係計劃」中的活動，當時與會人員中還有亞美尼亞的軍官Gurgen Margaryan。沒想到活動晚上，思想較激進的Safarov竟拿著斧頭，潛入Margaryan的房間，連砍了16刀將他活活砍死。Safarov後來被匈牙利當局判處無期徒刑。

故事到此已經夠驚世駭俗了，但更可怕的還在後頭。匈牙利在2012年同意將Safarov押解回阿塞拜疆，讓他回國服完刑期。沒想到Safarov回到阿塞拜疆首都巴庫，一下飛機就立刻被總統特赦，還獲得全國人民「英雄式」歡迎。不僅如此，阿塞拜疆當局後來還將Safarov升為少校，甚至還表揚他是「全國愛國青年的楷模」。你說米希達利恩身為亞美尼亞人，就算歐洲足協保證生命安全，真的敢去這樣的國家比賽嗎？

今屆歐霸盃決賽會在阿塞拜疆的巴庫舉行。（Getty Images）

已蒙上陰影的歐霸決賽

事實上這不是第一次Mkhitaryan所屬球隊需要去阿塞拜疆比賽，2015還效力多蒙特（Dortmund）時，球隊就曾在歐霸對上阿塞拜疆的球隊加巴拉（Gabala），不過當時只是小組賽階段，Mkhitaryan並未隨隊出賽，和這回的重要度完全不同。Mkhitaryan是今年兵工廠全隊進球並列第三多的球員，且兩年前效力曼聯（Manchester United）時，Mkhitaryan更曾在歐霸決賽中進球，陣中大將莫名其妙形同在決賽被禁賽，不禁讓球迷質疑，歐洲足協當初為何要將決賽場地選在如此具有爭議性的國家？

納卡戰爭後當地一片廢墟，兩名小男孩在舒沙的一片荒地上玩耍，與藍天白雲相對的是黃土與瓦礫。（Getty Images）

阿仙奴晉級之路圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

歐霸決賽爭議還不只於此，由於巴庫的蓋達爾．阿利耶夫國際機場（Heydar Aliyev International Airport）規模較小，恐無法負擔大量球迷入境，因此3萬7500張門票中，只分給了車路士和阿仙奴球迷各的6000張門票，簡直少得可憐。加上不少亞美尼亞裔的忠實兵工廠球迷，就算幸運握有門票也不可能進場看球，因此出現杯葛歐霸決賽的聲音。阿仙奴官方則發布聲明，譴責歐洲足協選巴庫作為決賽場地的決定令人「無法接受」，希望未來不要再出現這麼棘手的情況。

其實不只是歐霸決賽，明年夏天登場的歐洲國家盃很可能也會有所影響。由於適逢歐洲足協60周年，因此這次歐洲國家盃由12個國家聯合主辦，其中阿塞拜疆的巴庫也有被選為主辦國之一。屆時是否又有更大的問題浮現，就看歐洲足協怎麼化解這次的爭議了。

巴庫上演的歐霸決賽，當地有不少宣傳。（Getty Images）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：曼聯壓箱保命符 代理總教練「娃娃臉殺手」Solskjær上任】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】