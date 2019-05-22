【歐霸】傳施治重返車路士任總監　阿仙奴迷不滿：決賽必須棄用

阿仙奴門將施治季後就會掛靴，歐霸決賽對車路士一戰，將會成為他最後一擊，更有可能是捷克門神最後一個獎盃。 告別綠茵場不等於施治完全脫離球壇，有指他將回到車路士擔任高層，令到阿仙奴球迷有微言，施治為了穩住軍心，馬上作出回應。

37歲的施治今季後就會結束20年職業生涯，雖然他未有透露太多前程有何安排，但英國傳媒就指他已有定案，答應了車路士的邀請，重返成名地擔任體育總監一層。這消息引來阿仙奴球迷不滿，認為施治仍是阿仙奴球員，在決賽前爆出這樣的消息會影響表現，紛紛在twitter呼籲不要在最後一戰對車路士，起用這名老將。

施治復出後失去聯賽正選位置。（Getty Images）

不少阿仙奴球迷於網上不滿施治重返車路士的消息。（Getty Images）

阿仙奴今季易帥，艾馬利上任後最初都是以施治作正選，但對屈福特一戰受傷後，聯賽正選位置被賓特尼奴搶走，但歐霸仍是場場正選，故一般認為決賽將會由施治把關。

施治表明自己現時只想跟阿仙奴爭歐霸盃殊榮。（Getty Images）

否認傳聞 決賽後才決定前途

2015年轉投「兵工廠」的施治，急忙於twitter「滅火」。曾效力車路士11年的他說：「雖然近日傳出了不少傳聞，但正如我已跟大家說的一樣，我會在最後一戰後才為未來下決定。」

除歐霸外，施治亦有於英格蘭本土盃賽上陣。（Getty Images）

於阿仙奴贏過足總盃的他，向一眾廠迷派「定心丸」：「現在我唯一專注的事，就是為阿仙奴奪得歐霸盃冠軍。」阿仙奴今季英超最終排第5，未能得到直入歐聯的資格，但若他們可以在歐霸決賽力壓「藍戰士」捧盃，將可得到來季歐聯分組賽資格。