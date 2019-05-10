【歐霸】阿仙奴力爭歐聯資格　施治冀決賽披甲　用冠軍告別球場

經歷過歐聯4強兩晚瘋狂之夜後，今季英超作客不濟的阿仙奴手握兩球領先優勢，造訪華倫西亞難言必勝，結果在奧巴美揚大演帽子戲法下，有驚無險地以4：2勝出，順利晉級決賽，將與車路士上演「倫敦打吡」。

阿仙奴上回合在主場雖以3：1擊敗華倫西亞，但因對手有作客入球在手，使晉級形勢仍有懸念。華倫西亞今仗在開賽早段先拔頭籌，更為兵工廠帶來不少壓力，前鋒加美路（Kevin Gameiro）在門前鏟射入網，在11分鐘將總比數拉近至2：3。不過，阿仙奴一對「前鋒孖寶」合作無間，迅速炮製追平的入球，奧巴美揚接應拿卡錫迪的頭槌二傳，右腳腳面抽射破網，落後6分鐘便扳平。

拿卡錫迪在下半場攻入超前一球。（路透社）

奧巴美揚在下半場連入兩球，為阿仙奴鎖定勝局。（路透社）

拿卡錫迪在上半場末段起腳撞射中柱，但他在下半場早段終於建功，在禁區內護住皮球後轉身抽射入網，反超前2：1。及後，加美路在門前近射扳平，但奧巴美揚在往後時間連入兩球，連中三元，助球隊以4：2擊敗華倫西亞，首度在歐霸打入決賽。

奧巴美揚今場連中三元。（路透社）

更多今場精彩瞬間：

+ 5 + 4 + 3

為阿仙奴把守最後一關的施治，雖然在今仗兩度失守，但仍然無礙球隊打入決賽。施治早前宣布將在今季後掛靴，而5月底於巴庫舉行的歐霸決賽或許成為他足球生涯的最後一仗。

該名36歲的捷克門將表示，如果可以高舉歐霸錦標，將為他職業生涯寫上完美句點：「如果歐霸決賽成為職業生涯最後一場賽事，將十分值得紀念，加上倒戈舊球會車路士，更使今仗變得更具意義。我一直不斷努力地訓練，盡力保持比賽狀態，我對自己的能力充滿自信，希望能在該仗披甲，為阿仙奴把關，並以一項錦標告別綠茵場。」

今仗為阿仙奴把守最後一關的施治，雖然兩度失守亦無阻球隊晉級。（路透社）

施治希望在歐霸決賽上場，並以錦標結束職業生涯。（路透社）

另外，奧巴美揚及拿卡錫迪今仗分別有進帳，二人今季在英超及歐洲賽合共累積攻入46球。今仗是奧巴美揚職業生涯第8次單場攻入3球或以上，使他今季在兩大賽事累積貢獻28球。

拿卡錫迪在賽後指球隊在落後一球時，未有因此亂方寸，並大讚拍檔奧巴美揚：「在早段落後時，我們清晰地知道至少要攻入一球，奧巴美揚一人獨取3個入球的精湛表現，助球隊打入決賽。我們在過去數仗聯賽發揮欠佳，希望好好把握歐霸的機會，取得來年的歐聯入場券。」

奧巴美揚及拿卡錫迪合作無間，二人今仗包辦4個入球。（路透社）

雖然華倫西亞的加美路梅開二度，但未能為球隊平反敗局。（路透社）

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