【相撲】特朗普親臨頒美國總統盃　令和首場所誕新冠軍

日本改元「令和」後首次大相撲場所結束，5月夏場所煞科日「千秋樂」更迎來訪日的美國總統特朗普為座上客。他親自登上土俵，向幕內優勝力士朝乃山英樹（朝乃山）頒發「美國總統盃」。 熱愛摔角的特朗普表現興奮，親自宣讀頒獎辭，頒發「人咁高」的獎盃，朝乃山表示獲美國總統頒盃，「興奮之情無法言表」。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），在日本首相安倍晉三及夫人昭惠陪同下，觀賞令和首次相撲的千秋樂，成為首位觀賞相撲的現任美國總統。

賽事在倒數第二天已決出優勝者，由25歲日本力士朝乃山奪得個人首次幕內優勝，成為令和第一個場所的冠軍。

美國總統銀盃重達30公斤，特朗普要在協助下捧起獎盃。（美聯社）

特朗普捧起小童般高的美國總統盃，頒給優勝力士朝乃山。（美聯社）

朝乃山既獲頒發天皇賜盃、優勝旗、總理盃，亦獲頒美國總統盃。既然隆重其事，當然由獎盃「主人」特朗普親自頒發。

特朗普換上拖鞋，踏上土俵，先執起獎狀讀出朝乃山的名字，「相撲冠軍（Sumo great champion），令和第一位（Reiwa one）」，引發全場歡呼。他捧起高1.4米，重達30公斤的獎盃，笑着頒授予朝乃山。他及後表示有機會欣賞這些出色運動員，感受特別。

要近距離觀戰，座席都是鋪設坐墊。特朗普（左二）與夫人梅拉尼婭（右二）獲特別安排，坐在座椅。日本有聲音指安倍晉三（左一）的安排有破壞日本傳統之嫌。（美聯社）

而初嘗優勝滋味的朝乃山表示欣喜得無法以言語表達。他在本場所以12勝3敗掄元，惟在千秋樂取組落敗：「最可惜是奪得特朗普盃，卻未能在他的面前勝出。」

朝乃山在今場所異軍突起，乘着唯一出賽的橫綱鶴龍力三郎後段失準而帶出。不過，他在倒數第三天對戰另一有機會爭勝的力士栃之心剛史，被摔倒後被行司判輸。審議團商討超過6分鐘後，卻指栃之心右腳跟曾踏出土俵，而直接判朝乃山勝。賽果事後惹來外界爭議，亦成為令和初場所的關鍵時刻。

朝乃山（左）表示未能在特朗普面前勝出，感到可惜。（美聯社）

特朗普於上周六（25日）起訪日4天，獲安倍晉三親自接待。特朗普早年曾表示為相撲着迷，今回獲安排親身觀戰。

安倍為讓特朗普夫婦近距離觀賽，又不用跪坐或盤膝，特別安排在土俵附近、放置坐墊的「枡席」上設置座椅，惹來相撲傳統人士的非議。