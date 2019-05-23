【相撲】兩國國技館大亂 全因特朗普夫婦駕到……

美國總統特朗普將於今個週末訪問日本，曾經表示對相撲運動感到著迷的他，獲邀去到位於東京都墨田區的兩國國技館，觀賞今年「夏場所」的最後一日賽事。此舉不僅令到當地警方大為緊張，還衍生了許多牽涉到「文化衝突」的討論。例如日方為了遷就特朗普夫婦，將會打破傳統、於土俵前的「枡席」設置椅子。而特朗普的夫人Melania會否觸犯「禁忌」踏上土俵，亦是讓人相當關注……

日本文化的「力」與「美」

相撲乃日本的傳統國技，擁有接近二千年歷史。起初乃貴族圈的專屬遊戲，每年都會由宮廷定期舉辦「相撲大會」。及至公元八世紀後，相撲開始成為武士之間的比鬥方式，再逐步發展成今天的競技運動。

現時的相撲比賽，只會在每年的單數月份舉行，並且會按季度將比賽場館設在不同地方。例如一月的「初場所」、五月的「夏場所」及九月的「秋場所」，就在兩國國技館（両国国技館，英譯Ryōgoku Kokugikan）內舉行。而三月份的春場所，以及七月和十一月的賽事，則分別設在大阪、名古屋及福岡。

雖然歷經千年變化，但傳統相撲中的很多儀軌，都依然被沿襲下來。例如所有選手都需要穿著名為「まわし」的「丁字褲」上場，而高階的選手則需要在比賽開始前，於「土俵」（即中央的相撲台）上撒鹽，以示潔淨。另外，觀眾席上的安排亦有特定規矩，例如最接近土俵的的位置為票價最高的「枡席」，其中不設坐椅，而是由一系列的坐塾所組成。故此「枡席」的觀眾必需要脫鞋，然後進內跪坐或盤膝而坐。

這種兼顧傳統文化與力量美學的競技運動，近年在海外愈來愈受歡迎。而其豐富的獎金，亦吸引了不少外國選手參賽。例如曾經稱霸日本相撲界的傳奇人物朝青龍，便是蒙古國烏蘭巴托人。至於美國總統特朗普，似乎亦是這項運動的「支持者」。

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總統駕到

現年72歲的美國總統特朗普，素來都是搏擊運動的「狂熱粉絲」。過去【武備志】就曾經提到，特朗普與UFC的主席Dana White關係匪淺，兩人經常為對方的活動站台。而早在2008年的時間，特朗普就已經在自己旗下的酒店，為另一個MMA品牌Affliction強力造勢。今年四月，特朗普在一個記者會上表示，自己一直對相撲運動感到著迷（原文:"I've always found that fascinating"）。可能這正是出於這句說話，特朗普獲邀在今次的訪日之旅其間，去到兩國國技館觀賞今年「夏場所」的最後一日賽事。

特朗普的訪日行程將於5月25日至5月28日展開，他分別會跟日本首相安倍晉三，以及新任天皇德仁進行會面。其中在26日，他會先陪同安倍晉三打哥爾夫球（據報日本傳奇球手青木 功亦有可能參與），然後兩人就會結伴去到兩國國技院，欣賞相撲賽事。而特朗普方面亦已經「準備就緒」，他會在賽事結束之際，為選手頒上一個特別新增的獎杯，以此見證美日雙方的友誼。當地媒體將之戲稱為「特朗普杯」（Trump Cup）。

特朗普曾經相當投入MMA運動﹐除了Dana Whte的UFC外，他亦曾經大力支持過Affliction。Affliction當時坐擁Fedor等名將，還一度跟UFC鬧得不可開交。圖片擷取自http://bit.ly/2W0HugM

與民同樂還是擾民？

對於今次安排，日本相撲界表示歡迎。日本體育大學的相撲教練——齊藤和夫便認為，相撲乃日本的傳統國技，能夠得到美國總統現身支持，實屬一件美事。不過，為了讓特朗普順利入場，當天國技館需要作出不同的調整，結果在日本社會引起熱議。

首先是保安問題。除了當地警方需要做好護送工作外，國技館內的八份一坐位，已經率先預留給特朗普及安倍晉三的安保隊伍，而所有觀眾及工作人員，自然亦需要嚴加搜查。至於場館內的嬰兒休息室，亦會暫時關閉，茶屋也不會再為觀眾提供熱荼等飲料。

另一個極具爭議性的話題，則與前文寫道的相撲傳統有關。一般來說，嘉賓會坐在二樓的貴賓席上。但由於安倍晉三希望特朗普，可以近距離感受到相撲的魅力，故提議特朗普坐在土俵正前方的「枡席」上。然而考慮到他未必適應跪坐或盤膝，所以決定破例為他及「第一夫人」Melania安排坐椅，連同安倍晉三夫婦合共四張。對此，部分相撲愛好者表示不滿，他們認為這是不尊重日本的傳統文化。

有趣的是，為了能讓特朗普免受同場觀眾騷擾，當天唯一一名出場的橫綱級選手鶴龍力三郎，頓時壓力大增。蓋因按照相撲傳統，如果橫綱級選手落敗予比自己低級的相撲手，現場觀眾可以投擲坐塾以示不滿。那若果鶴龍到時真的落敗，究竟是期望特朗普能夠一起與眾同樂，還是大家「自律」，免得砸中這位貴賓呢？要避免出現這個難題，似乎就得靠鶴龍全力以赴了。

最後，鑑於會方對特朗普的遷就，大眾對他會否如實遵守其他守則，亦產生了疑問。例如土俵上並不容許任何人穿著皮鞋，那特朗普頒發奬杯時，是否會願意換上拖鞋，或戴上腳套呢？另外按照傳統，女人是絕不容許踏足土俵，那Melania又會否打破這個禁忌呢？

所有這些疑慮，除了是對日本文化的一次衝擊外，還是對特朗普外交手腕的一次考驗。究竟這次國技館之旅，是與眾同樂抑或純屬擾民，我們拭目以待。

鶴龍力三郎是當天唯一一名橫綱級選手，因為特朗普的關係，現在他可能是非勝不可。圖片擷取自http://bit.ly/2EsK5p3

本文主要參考資料：

日本體育情報Facebook專頁

The Telegraph

NIKKEI Asian Review

The Guardian