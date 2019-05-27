【世界女排聯賽．澳門站】中國以今站作熱身　劍指8月奧運資格賽

2019世界女子排球聯賽澳門站將於明日（28日）進行首場比賽，中國將會先迎戰泰國。剛協助華基夫銀行勇奪土超冠軍、再度成為聯賽MVP的中國隊隊長朱婷，於記者招待會上直言自己狀態尚可，渴望在今次賽事中取得更多。

昨日才全隊抵達澳門的中國隊，數名運動員如主攻劉曉彤、李盈瑩、接應姚廸及自由人王夢潔等先與銀娛員工康樂會排球隊成員及澳門女子學界代表隊進行友賽，交流排球技術。

中國女排先於澳門綜藝館與澳門女子學界代表隊代表、澳門明愛學校學員及銀娛員工康樂會排球隊成員切磋球技。（由公關提供）

主教練郎平及隊長朱婷其後則出席賽前記者招待會，郎平透露球隊視今站比賽為2020東京奧運預選賽的準備，「今年是我們球隊非常重要的一年，因為我們希望在這比賽中有所提高及突破。今年也是奧運會的預選賽，所以也希望我們的球員能夠發揮自己的水平。」首輪奧運會預選賽將於本年8月2至4日舉行，中國被分至B組，同組將會面對土耳其、德國及捷克，小組首名將直接晉身奧運正賽。假若中國隊未能在B組脫穎而出，則要寄望明年1月舉行的亞洲區外圍賽。

中國女排主教練郎平（後排右四）及隊長朱婷（後排右三）出席賽前記招。（由公關提供）

談到明日首戰面對泰國，郎平認為此戰能讓中國女排獲益良多，「每次跟泰國比賽都可以學到很多東西，因為她們對球控制能力特別好，而且配合非常有默契，很多跑動進攻，她們防守每一場都非常好。」由於中國隊將主辦今年世界女子排球聯賽決賽周，故她們已自動取得七月決賽周的參賽資格。

朱婷日前抵達澳門國際機場時，受到球迷熱烈歡迎。（由公關提供）

至於再度榮獲土超MVP的朱婷，則表示自己狀態尚可，「現在狀態還是可以的，我希望能夠在比賽中取得更多，對我來說今次比賽跟土耳其聯賽不太一樣，但都一樣重要。」

中國女排與澳門女子學界代表隊及銀娛員工康樂會排球隊成員進行一場混合友誼賽。（由公關提供）