【世界女排聯賽．澳門站】中國女排到埗　以老帶新誓破巴西站低潮

2019世界女子排球聯賽澳門站將於下周二（28日）假澳門綜藝館舉行一連三日賽事，剛完成巴西站的中國女排成員今日（26日）抵達澳門國際機場，總教練郎平期望今站賽事有經驗的隊員承擔更多責任。

抵達澳門國際機場後，中國女排隨即受到球迷熱烈歡迎。於上周完成的巴西站中，中國女排戰績慘淡，接連敗予俄羅斯、巴西及多明尼加共和國。她們於澳門站要重振聲威，隊長曾春蕾形容巴西站過程坎坷：「上仗是以年青隊員出征，就是想她們可以進一步磨練打困難球的能力。這次巴西站的比賽基本上達到我們賽前目的。」

執行教練安家杰及領隊賴亞文率領剛完成巴西站的成員今日抵達澳門國際機場。（由公關提供）

曾春蕾落機後獲熱情招待。（由公關提供）

澳門站惡戰連場

中國女排於澳門站將惡鬥泰國、比利時及韓國，總教練郎平希望今站能做到以老帶新的效果：「像大隊員朱婷、張常寧及丁霞都參加過不同的世界大賽，這些有經驗的隊員需要承擔更多的比賽任務，也希望她們能夠帶好新手，通過這個比賽有更多的默契。」中國女排周一下午將出席記者招待會，郎平將進一步分享球隊備戰狀況。

至於朱婷等未有出戰巴西站賽事的成員，於昨日與總教練郎平飛抵澳門。（由公關提供）

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