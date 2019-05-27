【體操】石偉雄憑新動作首奪世盃冠軍　今周轉戰斯洛文尼亞再爭金

「以前沒有，不代表將來沒有。」近年一句港產片熱血對白，正好用在香港「跳馬王子」石偉雄身上。 十年來沒有，但十年的努力不會浪費，兩屆亞運金牌得主石偉雄今晨（27日）在世界盃克羅地亞站提早改以新動作出戰，摘下苦候十年的個人首面世界盃金牌。

「石仔」自去年在雅加達亞運會衛冕後，一直苦練新動作「笠松轉體270度後空翻兩周」，並提早在克羅地亞站世界盃試練，為年底世錦賽爭取2020東京奧運資格作準備。

他坦言於今次世界盃以新動作出戰壓力頗大，但仍在跳馬初賽發揮水準，以首名躋身決賽。決賽上首跳雖落地稍微不穩取得14.667分，第二跳他立即調整，跳出14.8高分，終以14.734分力壓意大利選手封王。

石偉雄苦等10年，終首奪世界盃金牌。（資料圖片／鄭子峰攝）

石偉雄奪得世界盃首金，但自言未收貨。（資料圖片／鄭子峰攝）

這面金牌我等了10年。 香港體操選手 石偉雄

「這面金牌我等了10年。由2009年開始參加世界盃，到現在終於取得金牌。」石仔為年底世界賽打下強心針，惟他自言未「收貨」，「當中仍有很多瑕疵，會把握最後5個月努力改善。」他稍後將征戰世界盃斯洛文尼亞站，為港再力爭獎牌。