【香港運動員】李慧詩石偉雄贏傑運前哨戰　同勉香港人活在當下

由體育記者一人一票選出的「銀河娛樂香港體育記者協會最佳運動員選舉2018」，今日（21日）公布最佳男、女子運動員獎項，「體操王子」石偉雄及「牛下女車神」李慧詩大熱當選，於下周二（26日）香港傑出運動員選舉舉行前，先贏一仗。 兩人獲獎後談及日前逝世的香港飛魚杜敬謙，同樣勉勵港人及運動員應珍惜每一日，活在當下。

香港傑出運動員選舉將於下周二舉行，由體記協投選的最佳運動員選舉因而被視為傑運「前哨戰」，香港運動員去年於印尼雅加達亞運屢創佳績，令是次選舉競爭激烈。

最佳男子運動員由歷史性衛冕亞運男子跳馬金牌的石偉雄脫穎而出，壓倒亞運奪得1金1銀的壁球手歐鎮銘及劍擊「花美男」崔浩然等勁敵，繼2015年後再度獲得該獎項。

最近連奪兩件彩虹戰衣的「女車神」李慧詩，亦擊敗「四眼Cue后」吳安儀及重劍「世界一姐」江旻憓，贏得最佳女子運動員獎項。

石偉雄及李慧詩於去年雅加達亞運表現突出，兩人同樣繼2015年後再奪獎項。（袁志浩攝）

香港飛魚杜敬謙日前離世，香港體育記者協會會長霍啟剛席上稱是「全港體壇的傷心事」，並感謝體院提供支援，以及體育界團結地面對事件，讓Kenneth的親人渡過難關。（袁志浩攝）

石偉雄新動作5月面世 全能姿態爭奧運資格

石偉雄4年前同樣因亞運表現突出而獲獎，他笑言這次心情跟當年同樣興奮，「每個獎項都有特別意義，感謝每位記者朋友對我的肯定。」這位「體操王子」年初雖求婚成功，但他指暫時會先專注事業，待東京奧運完結後，於2020年尾才處理婚事；他更透露目前正為新動作而努力，「現在即使已掌握到新動作，但落地仍有失誤，最快可於5月克羅地亞及斯洛文尼亞兩站世界盃會試用。」

「石仔」的最終目標，當然是取得2020東京奧運的參賽資格，「我會參加10月於德國舉行的世錦賽，屆時會分別以全能及單項（跳馬）爭取入場券，其實全能賽的另外四個項目，自己已放下了一段時間，需要時間恢復，但進度理想，有信心可達標，最重要是避免受傷。」

石偉雄笑言已訂製一套藍色西裝，出席下周舉行的「體壇奧斯卡」頒獎禮，他預計Sarah會奪得「星中之星」獎項。（袁志浩攝）

半年間成績突飛猛進 Sarah：如夢境一樣

至於Sarah去年於亞運獨取兩金一銀，年尾更連奪兩站世界盃冠軍，回看過去一年的表現，她坦言如發了一場夢，夢幻且不真實，「早兩年我在事業上仍很掙扎，最後堅決繼續走單車路，成績又再突飛猛進，一切都只是半年之間的事。雖未知往後日子會如何，但我會珍惜現在所擁有的一切。」

單車六日賽後，Sarah只作輕鬆訓練，她笑說現時要在學業上「再加把勁」，並準備6月再出發前往參加世界盃賽事，對於下周舉行的傑運選舉，她指自己沒特別去想獲獎，但對活動相當期待。

李慧詩受訪時忍不住為已離世的Kenneth發聲，認為對方即使成長地非香港，仍全心全意為港爭光，其貢獻值得香港人銘記心中。（袁志浩攝）

網民留言引不滿 Sarah：杜敬謙成就永記香港史冊

香港飛魚杜敬謙日前於美國佛羅里達州訓練期間猝逝，大會於活動舉行前，特意播放Kenneth生前受訪的片段，並全場默哀以悼念這位泳手。兩位得獎運動員異口同聲地表示對事件感到驚訝，不過Sarah卻對網上部份留言略感不滿，「看見有網民留言指Kenneth並非在香港長大，言談間帶點輕視，自己有些少嬲。我認為無論是在香港或澳洲長大，他都是代表香港去爭光，大家不應說出中傷他人的說話，相信他會銘記於香港人心中，他對香港的貢獻及輝煌成績，亦會在歷史上紀錄下來。」

「石仔」亦坦言間中亦會在體院跟Kenneth碰面，指因他的突然離開而感難過，希望對方在天國會舒服一點，自己更有感而發，「其實現時體院對運動員的身體檢查已很完善，自己沒有為此而擔心，因為每個人都很難預料往後的事，只要活在當下，珍惜每一日便已足夠。」