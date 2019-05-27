【港丙】大聯盟球員後記：下半季拼了所有　難逃出局厄運不留憾

我上季初在「自由人」足球會開始丙組生涯。自由人去年雄心壯志，與「4000萬Rich&Furious」合作丙組及預備組。頭半季資源充足，有常規訓練自然有成績，但下半季會方逐步削減丙組球隊開支，訓練次數也由一周一節變成一個月一節。到今季情況愈趨惡劣，球員新舊交替卻沒有練習磨合。 到季中，有相熟朋友介紹加入「標準盛豐大聯盟」（下稱大聯盟），此會每周有一課操練，於是便決定轉會。

季中招兵添經驗

以我所知，大聯盟是「港會三隊」，並由一間金融公司贊助。上半季他們人腳比較年青，普遍缺乏成年組比賽經驗，導致連場大敗，僅得1分，丙組資格危在旦夕；於是球會斥資邀請接近10名有甲、乙、丙組經驗的球員來投救亡。重組的大聯盟頭兩場連捷，可惜之後每輪均有球員被逐或累積黃牌而須停賽，未能派出最強陣容出賽之下遭到多場敗仗。

未能保留丙組資格雖然失望，可是半季取得20分的成績足以昂首離場，尤其球隊於短時間內建立出不錯的默契和友誼，以及外籍教練對球員的信任，都是特別的回憶。

標準盛豐大聯盟下半季狂取20分，但努力過後仍然未能護級。

【香港足球】葵青一季即重返乙組 標準盛豐大聯盟護級夢末輪幻滅

標準盛豐大聯盟戰至最後一秒 無奈只差一點點

+ 13 + 12 + 11

沈子康單刀赴會，射地波破網為球隊領先。

大聯盟20輪後僅得10分，離護級線還有距離，幸好停賽球員陸續復出，「齊腳」的大聯盟3場強勢取得7分；然後面對爭取升班的駒騰，開賽前球證指己隊教練忘帶「教練證」，判我們輸0：3。只剩2場，我們要全勝兼且寄望對手失分。我與沈子康各入一球（入球後身體不適即被換出），助大聯盟先以2：1險勝福建，最後一場只要擊敗首飾，同時自由人足球會失分，大聯盟便可保着丙組席位。

首飾全場非常積極，埋身迫搶鏡頭比比皆是。

護級之路像是「韋根」

首飾在季中一度瀕臨出局危機，之不過該隊上年曾以尾3位置驚險留級，有了去季的經驗，他們今屆再次顯示出像早年「韋根」於英超戲劇性護級的精神，早兩、三輪已完成任務。今場比賽你以為首飾會踢大踢「風流波」？他們一開賽便主動壓迫己隊，埋身拼搶的氣勢讓人錯覺以為須取勝留級的是他們。我正選上陣初段感覺平平，球賽中段我們站穩陣腳，慢慢入局，約第30分鐘更先取得入球。半場前對方禁區內犯手球，隊友12碼一射中鵠擴大優勢至2︰0，看來護級在望。

己隊完半場前射入12碼，豈料下半場鳴笛後不久便被對方利用同樣方式追近。

領前兩球心態放鬆招致失分

可能是2球的差距使我們心態上放鬆，換邊後不久便失了一球極刑，打亂了部署。再過十多分鐘，我被換出不久，對方左路傳中至禁區內撞射得手，2：2！此時球隊必需再入一球，但己隊尾段體能下降，加上首飾全軍退守，最終只能悶和2：2，未能保留丙組資格。賽後一眾將帥雖然失望，可是半季取得20分的成績足以昂首離場，尤其是球隊於短時間內建立出不錯的默契和友誼，以及外籍教練對球員的信任，都是特別的回憶。

大聯盟護級生死戰半場領先2球下被追和，無奈暫別丙組。