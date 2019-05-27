【香港足球】葵青一季即重返乙組　標準盛豐大聯盟護級夢末輪幻滅

丙組聯賽上周日煞科，多支球隊均要為各自升降命運拼至最後一刻。升班戰最終由地區球隊葵青力壓駿達駒騰，與冠軍車路士足球學校（香港）攜手登上乙組；留級方面，標準盛豐大聯盟最後一輪領先2球下被首飾追平痛失2分，即使下半季狂取20分，來季須暫別足總賽事。

今屆丙組聯賽有14支球隊角逐，26輪的賽事本該於今月19日收官，但第25輪部分於真草球場上演的比賽，因天雨封場而延至26日舉行，令煞科日戰情更加緊湊。丙組聯賽頭2名可獲晉升至下年度乙組作賽，其中一席是早已鎖定冠軍的丙組新貴車路士足球學校（香港）奪得，第二位則是葵青與駿達駒騰之爭。雙方煞科日各有戰事，在積分榜領先駒騰2分的葵青以4：0大破離島，全季18勝4和4負積58分獲得亞軍，只用一季便重返乙組。

車路士足球學校（香港）提早3輪封王。（資料圖片︰車路士足球學校（香港）提供）

葵青以4：0大破離島，全季18勝4和4負積58分獲得丙組亞軍。（網上圖片）

丙組尾兩名需「過冷河」最少一年

丙組聯賽是足總賽事架構最低級別聯賽，球季結束後排行榜末最後2名的球隊將會出局。出局顧名思義是會被淘汰出足總舉辦的甲、乙、丙組賽事，出局隊伍下一球季不能參與聯賽，即如想重新參賽便要等待「過冷河」一年後才可申請；惟地區球隊假若出局，該隊可獲即時申請下季參賽的優惠。

標準盛豐大聯盟下半季連番得分，然而最後未能護級。（陳天朗攝）

今屆面臨出局危機的3支球隊全都不是地區隊，沒有優惠下要力求保留參賽資格。在積分榜出局區外的龍門足球會上輪已完賽，僅得1分優勢聽天由命。下半季戰績截然不同的自由人足球會與標準盛豐大聯盟，兩隊煞科賽前同得20分，尚有一場機會翻身。後者在上半季得1分的劣勢下，季中簽入多名新兵救亡，末輪賽前已取得6勝，關鍵一戰對手更是無欲無求的首飾，相反自由人要硬撼駿達駒騰。

沈子康為標準盛豐大聯盟對首飾 射成2︰0，但下半場連失兩球未能護級。（陳天朗攝）

只不過首飾的取態絕非踢「風流波」般簡單，他們甫開賽便採取壓迫踢法，一度令大聯盟陷於苦戰。戰至中段大聯盟前鋒沈子康單刀破網領先，臨半場更有葉祝軍射入極刑。半場2球領先看似任務完成，可是首飾未有放棄，換邊後不久先以一記12碼還以顏色，10分鐘後再入一球追平。必須取勝的大聯盟力追卻無力回天，最終賽和2：2。由於大聯盟得失球及對賽成績都不及龍門，大聯盟即使同積21分仍宣佈留級失敗。另一邊廂自由人亦以2：7大敗予駿達駒騰，雙雙出局。

晨曦在乙組降班，來季在港丙作賽。（晨曦提供）

來季丙組聯賽看頭不減，事關球迷熟悉的晨曦今年於乙組沉淪，26場僅得3勝敬陪末席，下屆將與啟毅漢斯足球會降至丙組比賽。