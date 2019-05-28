【世界女排聯賽．澳門站】韓國爆冷取首勝　攻防皆備挫比利時

2019世界女子排球聯賽澳門站開鑼！一連三日的賽事今日（28日）假澳門綜藝館舉行，首場賽事由世界排名19位的比利時，對陣今屆未嘗一勝的韓國。 韓國女排憑著超水準的進防表現，爆冷直落三局大勝比利時，取得今屆聯賽首勝。

賽前比利時獲外界認為實力更勝一籌，她們在保加利亞站取得2勝1負，僅負予傳統勁旅美國。至於韓國則有主攻金軟景剛戰畢土耳其超級聯賽，未能趕及歸隊，實力看似大打折扣。

以3：0擊敗比利時，韓國取得今屆世界女子排球聯賽的首場勝仗。（梁鵬威攝）

槌手姜素輝今場發揮不俗，為韓國女排取得9分。（梁鵬威攝）

韓國進攻多變 比利時吞蛋慘敗

然而今場比利時卻往往受制於韓國多變的進攻套路，防守無所適從。二傳手李多英配合槌手姜素輝及接應金姬真的進攻流暢，以25：15及25：17先取兩局。

比利時進攻倚賴夏寶絲（黑衫），這名年僅19歲的槌手今場獨取13分。（梁鵬威攝）

爆冷擊敗比利時，韓國女排上下皆無比興奮。（梁鵬威攝）

第三局比利時表現回勇，比分差距不如首兩局般大，但每次比利時看似能夠收窄分差，韓國即以頑強的防守阻止對手。最終比利時未能扳回一局，第三局以21：25落敗，總局數0：3大敗一場。

明日韓國將會面對實力相近的泰國，力爭兩連勝；而比利時則要面對中國，急需重拾狀態。