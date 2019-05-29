【歐聯決賽】孫興慜感激韓國球迷捱眼瞓睇波　望為後輩開旅歐大門

周末歐聯決賽，熱刺與利物浦爭奪冠軍，韓國射手孫興慜勢正選登場。孫興慜表示韓國與歐洲有時差，小時候都曾經捱着睡意看歐聯，所以為了那些半夜起床支持他的球迷，必定會在決賽搏盡！

歐聯比賽在歐洲時間晚上舉行，即是東亞地區的深夜，而周末熱刺對利物浦的歐聯決賽，則在香港時間深夜3時開波，而在韓國更是深夜4時。不過，相信那晚會有很多韓國球迷「捱眼瞓」看比賽，因為他們再能夠見證韓國球員出戰歐聯決賽。

孫興慜帶領熱刺力克曼城及阿積士等強敵，打入歐聯決賽。（Getty Images）

效力熱刺的韓國射手孫興慜十分明白家鄉球迷的辛苦，半夜看直播足球比賽確實不容易。他說：「在韓國，這是一場很夜開波的比賽，或者更適合地說，這是一場很早的比賽。因此，我感激每個支持我的球迷，還有他們給我打氣的訊息。（半夜起床看比賽）真的不容易，當我小時候，都試過幾次。你一定要很早去睡，之後深夜4時起床，有些人看完比賽之後還要去上班。因此，我真的很多謝那些半夜起床看比賽的球迷。我尊重他們，所以我一定會全力以赴。」

26歲的孫興慜很大機會在今場決賽踢正選。被問到他是否代表韓國的形象大使，孫興慜說：「當然是！這是我一定要做的。就算時差那麼大，人們都願意看我比賽，我一定要報答他們。我享受承擔這份責任。」

朴智星在2009年歐聯決賽為曼聯正選披甲，可惜最終不敵巴塞隆拿。（Getty Images）

朴智星可說是歐聯史上最成功的亞洲球員，在2008年助曼聯贏得冠軍，但他沒有在決賽上陣；而在2009及2011年的決賽，雖然他有正選，可惜未能助曼聯再贏冠軍。孫興慜表示，朴智星一直是他的目標，他希望憑個人努力，繼續為韓國球員開啟旅歐的大門。

他說：「我尊重每一位曾經外流歐洲的亞洲球員，全靠他們打開這道大門，才給予我們如今在這裏踢波的機會。這正是我想做的事，到歐洲比賽，我想為韓國球員樹立一個正面形象，令這道大門比之前開得更闊。這是我的目標，我想成為像朴智星那樣的球員，他為我們及國家立下了一番非凡的成就。」

朴智星未試過在決賽正選上陣並同時贏得歐聯冠軍，孫興慜能否一圓這份前人留下的遺憾？