【歐聯】摩連奴與雲格首度聯手　擔任歐聯決賽客席評述員

提起摩連奴與雲格兩位名帥，相信不少球迷亦會想起當年二人在場邊針鋒相對的畫面。不過，在雲格離開阿仙奴後，二人亦冰釋前嫌，更首度合作，一同在歐聯決賽為《beIN Sports》任客席評述員。

在摩連奴執教車路士的時期，他與雲格在場內場外針鋒相對，二人更曾在場內大動肝火，在場邊發生碰撞。不過，在摩連奴重返英超執教曼聯時，二人關係已大有改善，在雲格最後一場領軍作客奧脫福時，摩連奴在費格遜的陪同下，在開賽前向雲格致意。

Wenger VS Mourinho 5th October 2014 10.50pm FIGHT NIGHT LIVE Sky Box Office £14.99 https://t.co/gkGMbrsZZ2 — Bad Defending (@BadDefending) October 5, 2014

摩連奴及雲格在分別離開曼聯及阿仙奴後，一直未有執教新球會，亦不時為《beIN Sports》擔任客席評述員，但二人未曾一同評述同一場賽事。本周六（6月1日）深夜的歐聯決賽，利物浦與熱刺上演的「英超內訌」，《beIN Sports》特意撮合二人的首度合作，在同一個直播室內擔任評述員，而二人亦多年在英超打滾，相信由兩大名帥分析決賽是最好不過。

當年二人分別執教車路士及阿仙奴時，在場上火藥味甚濃。（Getty Images）

雲格最後一次作客奧脫福時，時任曼聯主帥摩連奴亦有向老對手送上祝福。（Getty Images）

《beIN Sports》公布這個名家組合後，引起不少球迷的反應，有網民表示這個組合比決賽本身更吸引，更有球迷指如他們評述二人曾經執教的車路士及阿仙奴出戰歐霸決賽，將更加有趣。

《beIN Sports》隨即在Twitter上宣傳他們的評述員組合。（Twitter截圖）

不少球迷在《beIN Sports》留言，更有指比歐聯決賽本身更吸引。（Twitter截圖）

另外，年屆69的雲格在法國波爾多，與施丹﹑迪甘斯及白蘭斯等98世界盃冠軍隊的成員，出戰一場足球及欖球合二為一的慈善賽。在慈善賽中，其中一張相片攝得施丹在雲格身後希望搶去皮球，這張圖片在網上亦引起不少回響。

Wenger leaving Zidane for dead in midfield might be my favourite sporting picture in history. pic.twitter.com/VOAyfAo88K — Andy Ha (@AndyHa_) May 27, 2019