【歐聯】哈利卡尼傷癒候命戰決賽　普捷天奴：視乎球隊戰術而定

熱刺射手哈利卡尼在歐聯8強首回合因傷退下火線，雖然外界預料卡尼的韌帶傷患或許使他提早「收咧」，但該名英格蘭前鋒的康復情況比想像中為佳，有望在周末的歐聯決賽中披甲，他表示為決賽上陣已作好準備，但普捷天奴不敢保證卡尼會否在大軍名單出現。

熱刺在8強首回合作客曼城時，隊中主將哈利卡尼與戴爾夫爭球時，不慎觸傷左腳足踝韌帶，不少傳媒預料卡尼將會因傷提早結束賽季。不過，熱刺在準決賽奇蹟反勝阿積士後，哈利卡尼在場上狂奔，並表示傷勢康復進度良好，有望於歐聯決賽再度為球隊披甲。

哈利卡尼在歐聯8強首回合傷出後，至今一直未能重返賽場。（Getty Images）

熱刺在4強反勝阿積士晉級後，哈利卡尼亦表示自己傷勢有望趕及歐聯決賽披甲。（Getty Images）

雖然今季哈利卡尼兩度因傷缺陣，但他依然為熱刺在各大賽事攻入24球，對球隊前線有一定的影響。熱刺在出發歐聯決賽前舉辦傳媒日，讓一眾傳媒參觀公開操練，而哈利卡尼亦如常與一眾隊友練習。

哈利卡尼向傳媒透露自己的傷勢，表示自己已經準備就緒，為熱刺隨時候命，「我認為自己的傷勢已大致康復，我的感覺良好，並準備好上場出戰。我在上周開始與隊友一同操練，而今周則要提升體能狀態，但一切也要視乎領隊普捷天奴作決定。」

哈利卡尼在操練中輕抒腳頭。（路透社）

哈利卡尼在上周起與隊友訓練，在歐聯決賽前仍有時間提早狀態。（路透社）

熱刺主帥普捷天奴同樣對哈利卡尼的情況感樂觀，不保證該名英格蘭尖刀會否披甲，但他強調以球隊排陣為先，「哈利卡尼在上周起參與集體訓練，他的情況亦十分正面，而他仍然有數天時間提早狀態，我們會在賽前再度視乎他的情況，評估他會否上場。不過，現時我未能肯定他上陣的機會，畢竟他的身體狀況當然是我們首要的考量，而球隊的戰術同樣是考慮因素之一。」

熱刺兩大主力哈利卡尼及孫興慜有望在歐聯決賽聯手上陣。（路透社）