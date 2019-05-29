【英超】傳高普過檔祖雲達斯　利物浦主帥：「我會留在這裏」

利物浦正在為歐聯決賽備戰，領隊高普被傳會在季後轉投祖雲達斯。「紅軍」主帥聞訊後即時否認，更直言傳聞全是一派胡言。

自艾歷尼離開祖雲達斯後，英超4名領隊──哥迪奧拿（曼城）、沙利（車路士）、普捷天奴（熱刺）及高普──都成為了傳媒口中的「候選人」。哥迪奧拿明言不會轉隊，沙利就指以歐霸決賽為先，暫不會想去向問題，普捷天奴就未有開腔，但有報道指他不會排除這個選擇。

高普否認轉會去意甲班霸祖雲達斯的傳聞。（Getty Images）

利物浦今年再次打入歐聯決賽。（Getty Images）

高普回應傳聞時直言：「當然我喜歡意甲，十分刺激的聯賽，但所以我聽到關於祖雲達斯的傳聞都是X噏！」今年51歲的高普指傳聞沒半點真實，「自己不會離開利物浦」，又重申：「我熟悉意甲的事，我有追看相關新聞，但我會留在利物浦。」

紅軍今季英超表現出色，惟最後仍以1分之差屈居亞軍。（Getty Images）

高普對「紅軍」忠心耿耿不會有人質疑，再次帶隊爭奪歐洲球會至高無上的殊榮，他指這隊利物浦是他教過的球隊中最好的一隊：「我從未帶過比這隊波更強的球隊了，我（對利物浦再入歐聯決賽）並不意外，因為一班小伙子有我見過最好的態度及潛力。他們都是出色的球員，絕對是出類拔萃的，他們的才華將我們帶到這裏（西班牙馬德里，歐聯決賽舉行地點）。」

利物浦今季英超表現出色，與曼城追逐英超到最後一戰，最終以97分屈居亞軍。歐聯方面，紅軍於4強落後3球之下，次回合贈西甲王者巴塞隆拿4蛋，兩回合反勝4：3殺入決賽。