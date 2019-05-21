【英超】曼城勝利巡遊賀三冠王　高柏尼無憾結束11年藍月生涯

曼城今季以本土「三冠王」完成球季，女子隊亦不讓男子隊專美，勇奪足總盃及聯賽盃，合共為曼城贏得5個錦標。曼城男﹑女子隊在英國時間周一（20日）一同舉辦勝利巡遊，慶祝今季的佳績。

由哥迪奧拿帶領的曼城，在足總盃決賽6球大破屈福特，連同早前奪得的聯賽盃及英超，造就球會史上首次「三冠王」，加上女子隊在足總盃及聯賽盃稱后，合共奪走5個獎盃。曼城在曼市內舉辦勝利巡遊，男﹑女子隊一同與球迷分享奪冠的喜悅；大批球迷在街上圍觀，及後在市中心向在場的球迷展示獎盃。即將離隊的隊長高柏尼，最後一次與球迷分享喜悅。

高柏尼向在場的球迷展示獎盃。（路透社）

曼城球員以開篷巴士在曼市內巡遊，大量曼城球迷夾道歡迎。（路透社）

高柏尼即將重返母會比利時的安德烈治，擔任球員兼助教，準備開展足球生涯的新一頁。這名效力曼城11年的球員，向在場的隊友及球迷致謝道別，「曼城是世界上最佳的球會，不論能否贏得歐聯錦標，並不影響曼城的地位，我想再一次衷心感激曼城，在這11年間使我贏得取得不少榮譽，我傾盡我的全力貢獻球會，已無半點遺憾。當我在對李斯特城攻入奠勝一球後，我清楚知道我在曼城的任務已完滿結束」。

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效力曼城11年的高柏尼，最後一次以曼城球員身份出席慶祝活動。（路透社）

哥迪奧拿同樣對高柏尼的離開感不捨，但他深信高柏尼在未來將以另一身份回歸曼城，「經歷一個球季的努力後，我們取得不俗的成績，我們在此刻需要好好享受。我相信全隊上下也會十分掛念高柏尼，但我期待他以另一角色重返曼城，再貢獻球隊」。

哥迪奧拿表示球隊上下將會掛念高柏尼。（路透社）

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暫時放下球隊事務的哥迪奧拿，場外展露難得一見的一面。曼城在勝利巡遊後，在曼徹斯特教堂中繼續慶祝活動，哥帥的興致大發，化身合唱團的一員，在台上充當和音，一同高唱Madonna的《Just Like a Prayer》，更載歌載舞，樂在其中。

When you have just won the first ever domestic treble 😂🏆🏆🏆🏆💙😍🙏🏽 #FOURMIDABLES pic.twitter.com/ypsjWfOd9Y — Natalie Pav (@MrsNataliePav) May 20, 2019

曼城女子隊今季奪得兩項盃賽錦標。（路透社）