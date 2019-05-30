【歐霸】夏薩特入兩球領車路士封王　賽後明言完成夢想欲尋新挑戰

在歐霸盃決賽梅開二度，帶領車路士封王的夏薩特賽後明言，今場是他的告別，是時候尋求新挑戰，未來幾日會有宣布。這名比利時球星還以開玩笑的語氣說：「如果下季能夠在歐聯遇上里爾及車路士，那就太好了！」

用兩個入球帶來一座歐霸盃冠軍，夏薩特為車路士送上離別禮物。與球會尚餘一年合約的夏薩特在賽後表明離隊的意向，他向英國傳媒說：「我認為這是告別，但在足球的世界，你不知未來會發生什麼事。」

夏薩特射入12碼，幫車路士拉開到3：0。（路透社）

28歲的夏薩特續說：「我已經作出決定，現在等待兩間球會的決定。你們會在未來幾日知道。之前，我腦海中的唯一目標是今場決賽，或者現在是時候尋求新挑戰。我的夢想是踢英超，而我已經完成了，為最偉大的球會效力過。」

夏薩特為車路士埋齋，最終大勝阿仙奴4：1。（路透社）

有法國傳媒報道，夏薩特賽後還以開玩笑的語氣說：「如果下季能夠在歐聯遇上里爾及車路士，那就太好了！」夏薩特在2012年由里爾以3200萬鎊轉投車路士，效力7年間，為球隊352次上陣，攻入110球，贏得兩座英超冠軍，英足盃及英聯盃各一，還有兩座歐霸盃錦標。

據英國《太陽報》報道，夏薩特轉投皇家馬德里的轉會費高達1.15億鎊，而他會跟皇馬簽約4年，周薪40萬鎊。

夏薩特賽後與領隊沙利及一班隊友慶祝奪冠。（路透社）

夏薩特在歐霸決賽獨取兩球，光芒四射：