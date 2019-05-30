【歐霸】車路士大炒阿仙奴4：1　夏薩特起孖　施治遺憾掛靴

歐霸決賽，阿仙奴與車路士在阿塞拜疆巴庫上演「倫敦打吡」，車路士憑基奧特、柏度洛迪古斯及夏薩特的入球大勝阿仙奴4：1。面對舊東家慘敗的兵工廠門將施治遺憾掛靴。

車路士大炒阿仙奴4：1。（路透社）

上半場早段阿仙奴形勢較佳，但一直未能取得入球。前鋒拿卡錫迪17分鐘在禁區內單刀，被門將阿列沙巴拿加疑似撲跌，惟球證無吹罰12碼。

自此兵工廠就一蹶不振，局勢轉為車路士主導。基奧特屢次接應艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri）傳中，但不是無力就是被施治救出。

基奧特禁區內接應艾馬臣柏美尼傳中，插水式頭槌頂入1：0，倒戈入球的他並無太多慶祝。（路透社）

上半場0：0收場，但換邊後卻入球不斷，藍戰士在夏薩特帶領下放膽狂攻兵工廠「性感」的防線。

夏薩特屢次以速度「屈死」阿仙奴後防，48分鐘「銀河唯一」基奧特再次在禁區接應艾馬臣柏美尼傳中，插水式頭槌頂入1：0，倒戈入球的他並無太多慶祝。

一張相片，兩種心情，施治遺憾掛靴，夏薩特則在車路士生涯更添完美。（路透社）

60分鐘柏度洛迪古斯禁區內接應「夏神」橫傳射入，將局勢改寫到2：0。基奧特在65分鐘搏得12碼，「夏神」射破施治十指關。

此時此刻的阿仙奴，只能依靠剛換上的伊禾比，68分鐘他在禁區外勁射世界波為兵工廠破蛋，比分改寫到3：1。

施治今場多次救出射門，但今場的主角仍是「夏神」，後者在72分鐘梅開二度，將結局改寫到4：1。及後阿仙奴全力進攻，但無法再改寫比賽。

夏薩特起孖助車仔大勝。（路透社）

+ 8 + 7 + 6

施治遺憾掛靴 夏薩特完美句號？

人稱「歐霸專家」的阿仙奴主帥艾馬利，無法在執教生涯第四次高舉歐霸獎盃，施治面對舊東家亦遺憾掛靴。

車路士方面，領隊沙利在歡呼聲中，未知會否離開球隊；但夏薩特已在賽後表示：「是時候講再見，接受新挑戰了。」看來他離上艦日子不遠了。