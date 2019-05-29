【歐霸決賽】車路士賽前操練　沙利動怒扔帽離場

歐霸盃決賽今夜上演，但在昨日的操練中，車路士前鋒希古恩及中堅大衛雷斯發生口角，之後領隊沙利憤怒地扔帽離場。車路士發言人解釋，沙利動怒並非因為球員，而是他們無法在操練的最後15分鐘練習死球。

車路士對阿仙奴的歐霸盃決賽會在當地時間今晚（香港時間明天凌晨3時）在巴庫舉行。昨日車路士到比賽場地巴庫奧運球場操練，並開放予傳媒拍攝，但傳媒就影到希古恩跟住大衛雷斯，一直唸唸有詞，兩人似是有口角。

傳媒拍攝的影片見到，希古恩及大衛雷斯有口角。（Youtube截圖）

在操練尾聲，突然見到沙利動怒，扔走頭上的藍色帽子，之後還加多腳，將帽子踢出場邊。雖然他之後拾回帽子，但行入球員通道前，他再次扔帽，並將帽踢走。

難道沙利發怒與希古恩及大衛雷斯有關？車路士發言人其後解釋，指沙利動怒與球員無關，他說：「沙利在操練尾段的表現跟球員無關，而是因為不能在最後15分鐘練習死球，因為當時操練仍准許傳媒在場。」

在昨日的操練尾聲，沙利突然發怒，扔下帽子，再加一腳踢走。（Getty Images）

球員口角以及沙利扔帽片段：

在操練前，沙利出席賽前記者會，表示法國防中尼高路簡迪的上陣機會只有五成，他說：「我希望簡迪能夠及時傷癒，因為我們很清楚，沒有簡迪的話，會是一個問題。」

有傳沙利會在季尾離隊，他在記者會避談個人前途：「我今天只需要講決賽，而我的球員也只希望我談決賽。」沙利還講到這一季執教車路士的一點感受，他說：「在季初，要明白每個球員的確很困難，但經過在1月及2月的困境，球員開始有轉變，或者可能是我有轉變，我不知道。在這一刻，我愛我的球員，我擁有20、22個優秀的球員，十分滿意。」他還表示很喜歡英格蘭足球及英超。

沙利大讚夏薩特是個天才，有時他會覺得操練很悶，因為他覺得做的東西很簡單。（Getty Images）

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另外，沙利就大讚盛傳離隊的中場夏薩特是個天才，操練對他而言實在太簡單了，這名意大利籍教頭說：「夏薩特有個問題，因為他是天才，在操練的時候，他有時會覺得悶，因為那些東西對他來說太過簡單了。」