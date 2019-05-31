【世青盃】添莫菲韋亞一箭定江山助美國報捷　挪威小將狂轟9球

在波蘭舉行的世青盃決賽周，各支球隊戰至分組賽最後一輪，力爭出線資格。位列D組的美國，憑添莫菲韋亞的入球一箭定江山，擊敗卡塔爾，鎖定小組次名晉級。 另外，C組的挪威則「大開殺戒」，大炒洪都拉斯12隻光蛋，創下世界盃史上最大的勝仗，而挪威的前鋒賀蘭特一場轟入9個入球，同樣締造歷史。

前世界足球先生，前AC米蘭名宿韋亞（George Weah）之子添莫菲韋亞（Timothy Weah），在今季由巴黎聖日耳門外借至蘇超班霸些路迪半季，雖然後備上陣居多，但亦交出3個入球，表現並不失禮。

添莫菲韋亞在今季被外借至些路迪，亦交出3個入球。（Getty Images）

代表美國出戰世青盃的添莫菲韋亞，在首兩仗分組賽登場但未有進帳，而球隊在首仗失利不敵烏克蘭後，上仗兩球擊敗尼日利亞，保持晉級希望。美國在最後一戰與卡塔爾交手，兩軍全場合共製造接近30次埋門，其中16次中目標，但只得一個入球。卡塔爾後防一次誤傳，小韋亞在禁區內取得控球權，巧妙避過對手然後右腳抽射入網，在76分鐘打破僵局，一箭定江山。

與美國同組的尼日利亞與烏克蘭打成1：1平手，美國三戰得6分，鎖定小組次名的出線資格。

添莫菲韋亞巧妙避過對手後，禁區內起腳得手，一箭定江山。（美聯社）

小韋亞的入球奠勝，領美國以小組次名晉級16強。（美聯社）

在C組的分組賽，挪威首兩戰分別不敵烏拉圭及新西蘭，如要爭奪最佳第3名出線的話，對洪都拉斯不容有失。挪威今仗火力全開，在上半場已5度攻破洪都拉斯的大門，他們在下半場未有手軟，繼續狂攻，結果大炒洪都拉斯12：0，創下世青盃決賽周最大勝仗的紀錄，洪都拉斯則先後有兩人領紅離場。挪威出線與否，仍要留待今晚最後兩組賽事，將有4支最佳小組第三位可躋身淘汰賽。

在賀蘭特射入9球下，挪威結果以12：0大破洪都拉斯。（視覺中國）

除了最大勝仗紀錄外，挪威的前鋒賀蘭特（Erling Braut Haland）亦締造另一紀錄，在今仗轟入9球，是球隊大勝的功臣。該名效力奧地利薩爾斯堡（RB Salzburg）的前鋒，在今仗交出三重帽子戲法，成為世青盃單場入球最多的球員。

挪威的賀蘭特在今仗9度射破洪都拉斯大門，成為世青盃史上單場最多入球的球員。（視覺中國）

賀蘭特入球精華：