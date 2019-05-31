【法網】大坂直美入局慢熱反勝前一姐晉級　夏納抱病出戰險勝

世界排名第一的大坂直美在法網次圈鬥前「一姐」艾莎蘭卡，首盤繼續慢熱，這名日本球手企穩陣腳，連贏兩盤有驚無險地晉級。至於衛冕的夏納就在身體抱恙之下淘汰波蘭的連妮。不過，25號種子的謝淑薇就不敵彼高域出局，在最後一盤出現有趣的一幕場面，謝淑薇救波後衝到場邊，拿起觀眾的電話扮打電話。

力爭連贏3項大滿貫的大坂直美（Naomi Osaka），在法網繼續贏得驚險，繼首圈對舒美特露娃先輸0：6後反勝盤數2：1晉級，她在當地時間昨日（5月30日）的次圈面對前「一姐」艾莎蘭卡（Victoria Azarenka），同樣表現慢熱，一開始連輸4局，首盤以4：6落敗。第2盤戰況緊湊，打成5：5平手後，大坂直美連取兩局，以7：5追平盤數。

大坂直美初段慢熱，連失4局，首盤落敗。（視覺中國）

大坂直美把握艾莎蘭卡體力下降的機會，在第3盤再下一城，一度拉開至局數5：1，最後贏6：3，再次以盤數2：1反勝對手，晉級第3圈。這場比賽打了近3小時的兩小時50分鐘，大坂直美賽後說：「今場我更像是一位挑戰者，我知道她（艾莎蘭卡）入過4強，在法網的經驗比我得多。她贏過大滿貫，曾經世界排名第一，而我在她面前更像是新丁。」談到連續兩圈反勝晉級，大坂直美說：「打到某個比數，我甚至沒有再去看分數，我只想一分一分的去取。」

+ 4 + 3 + 2

艾莎蘭卡後勁不繼，終被大坂直美擊敗。（視覺中國）

衛冕的夏納（Simona Halep）在次圈亦要打足3盤才能晉級，她面對波蘭球手連妮（Magda Linette）先贏6：4，雖然之後輸5：7被追平，但這名3號種子最後贏多盤6：3，花了兩小時11分鐘淘汰對手晉級。夏納坦言身體抱恙，賽後會好好休息一日，希望盡快康復，她說：「我今場感覺不太好，我明日（今日）會睡足一整天，因為我有點病。」

夏納身體抱恙，表示今日會睡足全日。（視覺中國）

25號種子的中華台北球手謝淑薇在次圈不敵德國的彼高域（Andrea Petkovic），兩人戰至長盤，最後彼高域贏局數8：6勝出。在第3盤的時候，比賽出現有趣一幕，謝淑薇救波後衝到場邊，「鬼馬」地順手拿起場邊球迷的電話，擺在耳邊扮打電話。