【網球】舒拉寶娃右肩傷患未癒退出法網　「退賽並非容易決定」

舒拉寶娃（Maria Sharapova）在今年1月底起一直養傷，未有征戰任何賽事。32歲的她因肩膀舊患，退出今年的法國網球公開賽。

舒拉寶娃在2017年禁賽期滿，在17年4月重返賽場，並在同年10月奪得天津公開賽冠軍，取得復出後的首冠。不過，該名俄羅斯球手及後傷患困擾，使她的戰績未能改善，至今一直未能取得第二冠。

舒拉寶娃一直受右肩膀舊患的影響，在今年1月戰畢聖彼德堡賽後接受小手術，但需時復原，別退出印第安韋爾斯﹑馬德里及羅馬等各項賽事，同時使她的世界排名下滑現時的35位。

舒拉寶娃在今年1月亦有出戰澳網，在第4圈出局。（Getty Images）

3將分別退出2019法網（按圖放大）

舒拉寶娃在停賽期滿後，在2017年10月天津賽中，奪得復出後首項錦標。（視覺中國）

舒拉寶娃在個人Instagram上公布，將因傷錯過今年的法網。她已亦重返練習場，希望盡早回歸賽場，「退出法網並非一個容易的決定，即使這個決定對我的傷患有利。不過，我已重回練習場進行訓練，使右肩膀慢慢適應及重拾強度。我會懷念巴黎，希望來年再度參與法網。」

舒拉寶娃透過Instagram公布退出法網的決定。（Instagram截圖）

巴黎亦是舒拉寶娃的福地，她在2011至14年期間，連續4年至今打入4強階段，更在12及14年兩度高舉錦標，成為她職業生涯中唯一一項贏過兩次冠軍的大滿貫賽事。舒拉寶娃在去年於8強不敵姬維杜娃，已是她復出後在大滿貫的最佳戰績。

舒拉寶娃在2014年再度在法網封后，成為她職業生涯首項贏過兩次的大滿貫賽事。（視覺中國）