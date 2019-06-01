【足球】美斯視家人比足球更重要　想念與C朗競逐西甲

5奪金球獎的巴塞隆拿前鋒美斯日前接受《霍士體育》的訪問，談到C朗拿度今季離開皇家德里，他表示想念C朗，指兩人的長期競爭對彼此都有好處。美斯還講到成為父親後，足球已經不是他人生的第一位。

美斯帶領的巴塞隆拿今季贏得西甲冠軍，但在盃賽失意，西班牙盃決賽不敵華倫西亞，而在歐聯4強則重蹈覆轍，在領先3球之下遭利物浦踢出局。31歲的美斯近日接受《霍士體育》的訪問，談到如何面對失敗，他說：「輸波的確是打擊，但現在我有另一種方法處理。」

美斯捧起西甲獎盃。（Getty Images/資料圖片）

美斯今季在西班牙盃失意。（Getty Images/資料圖片）

現為三子之父的美斯續說：「當堤亞高在2012年出生後，我明白到人生中有些東西的優先次序不同了，我的人生不再只是比賽。輸波是難受的，但當我回到家，見到兒子及妻子，輸波的不快就會過去。未做父親之前，我回到家應該會關上房門鎖起自己，不看電視又不吃飯。現在，我有責任與兒子一起食飯，我仍然會為輸波而不快，但我懂得用另一種方法去處理。」

美斯認為自己有責任成為兒子的榜樣，教他們學懂面對失敗，「這就是人生，你遭受挫折，但你能夠站起來，繼續為夢想奮鬥。起來，再去嘗試，這是我希望兒子在我身上看到的。」

美斯回到阿根廷國家隊，備戰美洲盃。（Getty Images）

美斯認為家人比足球更重要，他希望樹立榜樣，教兒子面對失敗。（Getty Images/資料圖片）

以往美斯及C朗一季只少對兩次，但自從C朗離開皇馬，他們今季就沒有對過。（Getty Images/資料圖片）

美斯今季為巴塞各項賽事上陣50次，攻入51球，交出22次助攻。今季西甲最大的轉變是，C朗拿度離開皇馬。談到這季沒有C朗的西甲，美斯說：「我當然想念C朗，是他令到皇馬更強大。我之前說過，他們會明顯感受到C朗離開的影響，其實對任何球隊也一樣。」

「可能有少部分球迷會不滿我的說法，但這是現實，他穩定地每季為皇馬攻50球，這是皇馬成功的關鍵。現在整個聯賽都想念他。」美斯承認他與C朗的長期競爭對兩人的發展有利，他續說：「對我們皆有好處，我們一直都想繼續進步。我們沒有深厚的感情，我們只是在比賽及頒獎禮上認識，但每次見面，氣氛都很好，間中會聊天。」

美斯表示他跟C朗只會在比賽及頒獎禮上見面，每次見面的氣氛都很好。（Getty Images/資料圖片）