【甲一女排】楊秀美傷癒復出　衛冕國際開季兩連勝

香港甲一女排聯賽次輪繼續上演，去屆聯賽冠軍國際展示其超班實力，面對升班馬蘇屋直落三局25：14、25：20及25：21大勝，取得聯賽兩連勝。 國際主力楊秀美（阿Mi）早前因家居意外而停止訓練，近兩輪聯賽鮮有上陣，賽後她表明自己傷勢已痊癒，之後訓練、比賽都會重回正軌。

連續兩周賽事面對升班馬，國際顯示出為何她們為去年甲一冠軍。今場她們贏得輕鬆，面對去年甲二冠軍蘇屋更有身高優勢，而技術亦顯然更勝一籌，故她們每局都以「由頭帶到尾」的姿態獲勝。

來到首局最後一分，阿Mi（1號）才換入。（徐焌然攝）

阿Mi（1號）甫上陣便以一記後排扣殺取分，為國際贏得首局。（徐焌然攝）

曾於泰職聯賽打滾兩年的國際主力楊秀美今場未有太多上陣機會，僅在首局最後一分及第三局最後兩分出場。阿Mi甫出場即有所貢獻，以一記後排扣殺取得終局一分，為國際拿下首局。其後兩局雖然蘇屋狀態回勇，但仍難阻國際連取兩局25：20及25：21。

阿Mi：年輕球員表現出色

賽後阿Mi表示自己早前在家中摔破水杯，割傷手指，需入院縫5針，「由於早前的家居意外，自己都停止操練三個星期，故狀態未如理想。今輪聯賽多由一班年輕球員上陣，她們亦打得非常好，尤其是防守方面。」談到未來目標，去年從泰職回來的阿Mi表示今年將注意力放於球會上。

國際教練關榮生，亦是拔萃男書院的排球校隊教練。（徐焌然攝）

阿Mi（1號）今場未有太多上陣機會，多於場邊為隊友打氣。（徐焌然攝）

荃青3：0一挫協興全取3分

至於今日頭場荃青亦打響勝鼓，直落三局以25：23、25：19及25：22擊敗協興，暫時聯賽1勝1負。