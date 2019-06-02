【歐聯決賽】熱刺奇幻旅程告終　對未來擔心多於失冠傷心

熱刺球迷，畢生難忘這球季。新球場開幕，為一屁股債背負限買令。聯賽老早被拋離，靠着反勝又反勝，踢到賽季最後一仗。今年取得歐聯亞軍，較兩季前聯賽亞軍，更意想不到。 今季無收購，陣容變無可變應萬變。13年「盲搶人」到19年「此隊無銀」，熱刺花了5年，開始懂了穩定勝於一切這道理。 可是，拆骨大變，無可避免，又要開始。

13年夏天，熱刺來港踢英超挑戰盃（大球場「鬼食泥」那次），熱刺迷的焦點放在全程匿藏的加里夫巴利。不久，前一季挾走莫迪歷的皇馬，破紀錄買走巴利。

中前場被拆骨，錢太多「搵埞使」就盲搶人。賣一個巴利，夠買七個新球員（當季轉會仍然有錢賺），遍佈前中後場，結果是韋拿斯保亞斯季中被炒。新陣太新，磨合不成，蘇爾達杜是十二碼之鬼，入生波責任留給艾迪巴約。整季遇強隊凶多吉少，三線盃賽早早出局，球季失敗告終。

加里夫巴利高價轉會皇馬，令熱刺需找尋新的成功方程式。（Getty Images／資料圖片）

普捷天奴在2014年夏天接手，可算找出核心陣容，前、中、後陣容漸見骨幹，不合用者或借或賣，速速換血。那七名新將，兩季後走了四人，留隊至今是最重要的艾歷臣（尚有傷多過踢的拉美拿）。

熱刺現時陣容，誰離開也不至癱瘓機能，唯獨艾歷臣例外。具備洞察力、傳球、遠射及罰球能力，還有相當的對抗能力令他甚少長休，類似「經典10號」位球員，現今球壇着實不多，光是英格蘭足球隊已經遍尋不獲。熱刺在普帥領軍至今5年，從前場壓逼到兩翼側擊再到短傳推進，均離不開他為核心。一旦失去艾歷臣，重新規劃再嘗試，肯定「有排搞」。

普帥另一妙著，是上任首季及時棄掉「合約戰士 」艾迪巴約，培育哈利卡尼。踏入14/15球季，蘇爾達杜確認水貨，「多哥球王」雖是上季入球主力，但普帥照樣棄掉。艾迪巴約之消頹，造就卡尼發展與成長。卡尼鬥志上佳，勝任隊長之職，長期撐起隊內士氣。其實，論技術「樣樣有啲」，多用途而非突出。及時遇上普帥，造就卡尼茁壯成長，否則可能只算中班貨。

艾歷臣在中場極具效率，是熱刺陣中重要一員。（Getty Images）

哈利卡尼已成長為英超頂級射手，可惜今次無緣歐聯冠軍。（Getty Images）

從「甲組足球聯賽精華」的年代捧熱刺，有前無後攻強於守，聯賽前列已是咸豐年之事。連尼加、加斯居尼，進攻球員出過不少，最出色是季中重臨護級的奇連士文。領隊無幾位做得長，列納叔帶隊殺入歐聯8強，四年約滿後談不攏，又回到音樂椅時間。

這三人，攜手創造熱刺球迷前所未見的光景。如此穩定的熱刺，終於打出多年來最佳一段日子。節衣縮食催生新球場，並非好大喜功，而是有野心擴充，成為大會的象徵。

當艾歷臣射向網仔的罰球被艾利臣比加一推，奇幻旅程宣布告終。回過神，對未來擔心，多於失冠傷心。球場落成，必須延續好成績，吸金亦吸引高質球會。問題回歸核心，現時陣容一再打出驚喜，骨幹卻面臨瓦解危機。

普捷天奴早與不同大會扯上關係，艾歷臣更遲遲不續約，似預示離隊之日不遠。主帥難找，球隊大腦可能更難找。熱刺從來並非吸引一線頂級球星的球會，而是多年來為潛力股提升身價的鍍金廠。找下一個艾歷臣，大概再造訪阿積士也找不到。

普捷天奴執教熱刺到第五個年頭，已是近30年熱刺任期最長的教練，但得來不易的穩定，看來快將告終。唯今之計，除了加薪留人及收購球員，更需要的是盡力阻止艾歷臣與卡尼，成為下一對莫迪歷與巴利。