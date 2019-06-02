【歐聯決賽．觀戰手記】那夜凌晨　我上了開往馬德里的客機

2005年5月25日深夜，你在做什麼？ 記住5121天之前的事，看似匪夷所思。但我清楚記得，那一晚收工後，跟一班同事到已結業的「有骨氣」打邊爐，肥牛只是頭盤，飽餐過後的歐聯決賽才是主菜。 一行五人，席上過半是曼聯球迷，一個捧阿仙奴，利物浦球迷只得我一個。

不難想像，半場時利物浦落後AC米蘭0：3之時，眾人「難聽過粗口」的安慰說話，或直接的冷嘲熱諷。那一刻，我覺得自己扁了，一個人有如洩氣皮球坐在一旁，想反駁他們一人一句，卻連一字半句也講不出聲。緊緊握着拳頭，心中默默跟自己說：仲有45分鐘，球賽仲未完，拒絕放棄。

2005年歐聯決賽，利物浦半場落後AC米蘭0：3，球員和球迷同樣沮喪，備受冷嘲熱諷。（Getty Images）

利物浦2005年歐聯決賽最後奇蹟反勝捧盃，震撼不少球迷心靈。（Getty Images）

支持得利物浦，本身就是一條不歸路。70、80年代雄霸英格蘭和歐洲賽的班霸，一路步入衰退期。小時候，每逢周末跟父親和叔叔一起看《體育世界》或英格蘭足球直播、錄播賽事，爸爸總是喃喃說着「那鬍鬚仔的轉身抽射真是厲害」，我嫌棄魯殊老套外形；但那個有點胖卻像貓一樣靈敏的門將高巴拿，那賣弄身手的單手接球、有點滑稽的樣子、搶眼如小丑的綠衫紅褲，深深吸引着小小的我。然後……

那些年，利物浦由外形滑稽卻身手靈敏的高巴拿把守獨木關，讓筆者對「紅軍」情根深種。（Getty Images）

英超年代開始，曼聯幾乎年年捧盃，阿仙奴、車路士、曼城一代又一代王朝，連李斯特城也捧過盃了，利物浦始終離冠軍這麼近、那麼遠，四度擦身而過。那年難得時隔21年再次殺入歐聯決賽，即使班底與粒粒皆星的AC米蘭差幾條街，仍懷着點點希望，勇敢地在這個危險的「陣容」下觀戰。怎料隨時間過去，希望很快變成失望，3：0一刻近乎絕望。

利迷每場高唱《You'll Never Walk Alone》，完美演釋支持球隊的真正意義，正是風雨同路，永遠同行。（Getty Images）

很想一走了之，但一份不知從哪裏來的自信，下半場繼續盯着大電視，盡量不理會身邊人的噪音。球員再度出場，隔着熒幕聽到響亮的歌聲，高唱「Walk on through the wind，Walk on through the rain……」，不單止球員，千萬里以外的我也感動得起雞皮，沒錯，支持球隊的真正意義，正是風雨同路，不是勝利才在一起，落敗時也不離不棄，一首《You'll Never Walk Alone》，重新燃起希望，世上原來真的有奇蹟。

帶住利迷必備的「救心」出發，祈求「順順利利」。（吳慕兒攝） 從無到有份外難得，14年轉眼過去，那份喜悅至今難忘，當時開心得不顧儀態地站在椅上手舞足蹈，實在是球迷生涯最美好的一天。伊斯坦堡5.25奇蹟，相信是一代利迷的集體回憶。 不似那些錦標滿載的球隊，利物浦球迷失望慣了，習慣把期望值降至最低，直至高普當上領隊，一點一滴，昔日鐵血紅軍漸漸重現眼前。長大後，父親竟否認自己是利迷，身邊一直沒有多少支持紅軍的朋友，多數時間都是傻傻的獨自對着發聲機器大叫大笑或吃救心，做一個「獨L」球迷。 去年首次與百多名利迷一起到酒吧觀戰歐聯決賽失望而回，幾日前突然手頭上擁有一張歐聯決賽門票，人生交叉點出現：昂貴酒店住宿和來回機票、消耗年假，去定唔去，你如何選擇？

+ 3 + 2

某老友曾拋出一個有趣的哲學題：「香港距離英國那麼遠，齋睇電視為什麼會愛上其中一支球隊？」認真回答可以寫篇一萬字的論文，可是不論成績地支持一隊波30多年，我唯一能夠肯定的一點，那一定是：「係愛呀哈利」。

有些東西，科學也解釋不到。跟從內心的聲音，立即請假、訂機票、找酒店。第一次親身到現場看利物浦比賽，真是「未出發先興奮」。

熱刺球迷要努力一點才找得到。（吳慕兒攝）

搭上開往馬德里的客機，周四中午到達，住在市中心熱鬧的太陽門（Puerta del Sol）一帶，歐聯各大贊助商在廣場設立多個遊戲攤位，晚上請歌手在大台勁歌熱舞，氣氛一流，派對持續至半夜，本來因為時差和長途機累透，被吵至跟當地人同步入睡。

非正式人肉統計，街上遇到紅軍與熱刺球迷比例是9：1，或許應該這樣說，利迷比較高調，穿上球衣四處唱歌、拉橫額。比賽前一天，間中有穿起熱刺戰衣的球迷穿梭市中心，通常獨自一人或是一群利迷中的其中一人，相當低調，也許史上首次殺入歐聯決賽，他們希望先靜觀其變吧。

馬德里陽光普照，參觀完皇宮打算回酒店唞暑，中途在市長大道（Calle de Mayor）人聲鼎沸，一首又一首以住睇波時慣常在熒幕傳來的打氣歌曲進入耳朵，上百名利迷集結一起，逐首球員歌曲輪住唱，立即加入唱埋一份，最有趣是唱到《Manchester United is full of shxt》（曼迷抱歉哦！），大家都是玩票性質笑住唱。不過天氣實在太熱先行離隊，回到房間仍聽到響亮的歌聲，一次又一次傳來紅軍的「歐聯主題曲」《Allez Allez Allez》。

太陽門廣場賽前晚上非常熱鬧。（吳慕兒攝）

比賽日，為了防止自己過度緊張，索性到美術博物館參觀，暫時遠離足球。怎料看到其中一幅作品，又想起利物浦。幸好達利、畢加索和米羅陪伴，捱到夠鐘出發。

為了令自己冷靜點，刻意到離足球的美術博物館逛，不過睇到這一幅左下角，又想起利物浦……（吳慕兒攝）

+ 13 + 12 + 11

球場外已響起利迷宏亮的歌聲，紅軍球迷在萬達大都會築起這兒的Kop End，不能坐近他們有點可惜，然而能夠在中央左側第八行觀戰，全程嗅着球場草地的感覺已非常超現實。

文尼在我們面前推進，大叫Sadio，他大腳一抽，對方犯手球、被罰十二碼，沙拿主射中鵠，皮球入網清脆的聲音有如天籟。場地太爛雙方難以組織，熱刺久攻不下，又是奧歷治鎖定勝局，夢幻一樣的開始與結局，親身經歷利物浦第六次歐聯封王，誰會理會戰情不夠精彩這些小問題呢？比起上一次的「慘痛」捧盃心路歷程，相信不少利迷寧願悶悶地贏算了。

鳴謝：Expedia