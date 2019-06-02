【歐聯決賽】孫興慜遭嚴防無功而還　普捷天奴：派卡尼上陣不後悔

熱刺首度打入歐聯決賽，未能奪冠而回，屈居亞軍。熱刺的3名前線主力孫興慜﹑盧卡斯莫拉及傷癒的哈利卡尼即使使出渾身解數，未能為球隊扳和，盧卡斯莫拉更在賽後哭成淚人。

熱刺的孫興慜﹑盧卡斯莫拉及哈利卡尼三名前線主力，在今季為球隊在歐聯立下不少功勞。孫興慜先在8強鬥曼城時，兩回合攻入3球；盧卡斯莫拉則在4強次回合連中三元，助球隊奇蹟反勝阿積士晉級，球會史上首度躋身歐聯決賽。

孫興慜在戰曼城的8強戰時，兩回合攻入3球，領球隊出線。（Getty Images）

盧卡斯在4強次回合大演帽子戲法，助球隊奇蹟晉級。（Getty Images）

熱刺主帥普捷天奴在今仗將盧卡斯莫拉先列後備，後者在66分鐘入替，為球隊增強攻力，而他其後在禁區內的一記快射，惟同樣未能助球隊平反敗局。

肩負球隊及韓國希望的孫興慜，全場不惜氣力地奔走，多次嘗試以個人能力衝破利物浦的防線，但不時面對多位紅軍守衛的聯防，上半場單對單被阿歷山大阿諾特解圍。孫興慜在下半場一度欲以速度壓過雲迪積克，被對方瓦解，而及後的勁射亦未能射破艾利臣的十指關。

盧卡斯莫拉在下半場入替後，惟同樣未能助球久扳和。（路透社）

孫興慜今仗不時被利物浦守衛重重為困，使他難以製造具威脅入球。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

另一方面，普捷天奴亦派出傷癒的哈利卡尼任正選，該名英格蘭尖刀在今仗戰足90分鐘，明顯狀態未到十足，卡尼在下半場略有好轉，但僅在完場前才交出一腳射門。

普捷天奴在賽後指對派出哈利卡尼的決定並不後悔，「哈利卡尼在養傷一個半月後，再度披甲出戰，這是一個深思熟慮，加上有不少數據支持下作出的決定，即使他在今仗未有取得入球，我亦不會後悔派他上陣。」熱刺官網賽後則表示，「這段旅程不可思議；我們會回來」。

哈利卡尼上台領獎，頹然若失。（Getty Images）

與歐聯錦標失之交臂，球員當然深感失望，孫興慜及哈利卡尼在領獎時頹然地走過獎盃旁，走向頒獎台領獎牌。盧卡斯莫拉在完場後更忍不住男兒淚，不斷以球衣掩面，而未有上陣的熱刺隊友雲耶馬隨即上前安慰。

孫興慜在下半場一次個人突破，惜未能推過雲迪積克。（Getty Images）

孫興慜傾盡全力亦未能為球隊平反敗局。（Getty Images）