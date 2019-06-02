【體操】石偉雄預賽拉傷趕及痊癒　世界盃再封王周二凱旋

「跳馬王子」石偉雄繼上周在世界盃（World Challenge Cup Series）克羅地亞站封王後，今周轉戰斯洛文尼亞站，再於男子跳馬奪金，但他這面金牌來得驚險，以首名晉級決賽的他，原來預賽落地時輕微拉傷小腿，與教練及治療師幾經商討，今日賽前三小時才覺得身體許可，決定參賽。

「石仔」上周奪魁後感言，為一面世界盃金牌苦等十年。狀態大勇的他，佳績一不離二，今天角逐斯洛文尼亞站世界盃男子跳馬決賽，繼續以最高難度分6分的動作挑戰第一跳，跳出14.400分，第二跳他以較穩陣的動作上陣，難度分5.6分，跳出14.950分，兩跳得14.675分，力壓得14.600分的白俄羅選手Yahor Sharamkou及14.475分的以色列選手Andrey Medvedev，連贏兩站世界盃。

早在日前初賽，石仔已憑14.825分首名晉級，但原來他於預賽落地時輕微拉傷小腿，直到決賽前都無法練習，令他心情忐忑。石仔說：「一直與教練及治療師商討應否參賽，他倆都認為要退賽，以免影響世錦賽備戰。直到今日賽前三小時，我到賽場熱身，覺得小腿無甚異樣，才決定繼續參賽，所以今站比上一站試做新動作更驚慌。」

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石偉雄憑新動作首奪世盃冠軍 今周轉戰斯洛文尼亞再爭金

石偉雄連續兩站奪得金牌。（受訪者提供）

石偉雄再以高難度動作出戰世界盃，繼續爭取佳績。（資料圖片；鄭子峰攝）

值得一提的是，石仔的高難度動作「笠松轉體270度後空翻兩周」，包括他在內，目前只有5名選手曾於正式比賽完成這個動作，也是跳馬歷史上難度最高的動作之一。石仔道出向難度挑戰的原因：「我和教練Sergiy都希望為彼此努力，他之前有一段時間教女隊，他一回歸男隊，我們就專攻這個動作。現在的體操世界，難度是大勢所趨，只要難度夠高，就算動作有少許瑕疵，都不會把分數拉得太低。當然，練習高難度動作是『膽博膽』，視乎運動員的勇氣和決心。」

石偉雄返港後，繼續為10月世錦賽練兵，力爭東京奧運資格。（資料圖片；鄭子峰攝）

完成兩站世界盃後，石仔將帶住2金，周二（6月4日）下午返抵香港，之後將留港備戰10月在德國史圖加特舉行的世錦賽，力爭東京奧運資格。