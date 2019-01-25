德日混血兒自由體操向米高積遜致敬勇奪10分　連珍納積遜都讚好

體操是結合優雅和力量的運動，運動員的自由體操的音樂以古典或活力風格為主，不知道大家又有否看過向現代流行音樂致敬的自由體操呢？在本月12日舉行的美國大學體育協會（National Collegiate Athletic Association，簡稱NCAA）一場體操比賽上，代表加州大學洛杉磯分校（UCLA）參賽的運動員Katelyn Ohashi上演以米高積遜（Michael Jackson）為主題的自由體操，成功獲得10分滿分，更獲得米高積遜胞妹珍納積遜（Janet Jackson）轉發表演片段，讚揚Katelyn Ohashi表現。

比賽場上，Katelyn Ohashi富自信地表演自由體操。（影片截圖）

完成比賽後，Katelyn Ohashi興奮地與隊友撃掌，場內氣氛非常熱烈。（影片截圖）

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在該場比賽中，日德混血兒Katelyn Ohashi使用多首耳熟能詳的流行曲作為背景音樂，包括Tina Turner的《Proud Mary》、Earth, Wind & Fire的《September》、the Jackson 5的《I Want You Back》以及米高積遜的《The Way You Make Me Feel》。短短一分半的自由體操中，Katelyn Ohashi除了施展直體後空翻兩周，以及三個直體轉體、劈叉跳和團身前空翻的連接外，還以活潑的舞蹈和鬼馬的表情炒熱現場氣氛，Katelyn Ohashi還表演米高積遜的招牌舞步月球漫步（Moonwalk），為該套自由體操畫龍點睛，最終成功獲得10分滿分。

截稿前，Katelyn Ohashi的比賽片段已錄得近三千萬點撃。（網上截圖）

呢段表演連Janet Jackson都讚好！（網上截圖）

這套自由體操的影片事後在網上瘋傳，直至截稿前已錄得近三千萬點撃，Katelyn Ohashi因而獲美國電視台ABC節目《Good Morning America》邀請接受訪問，而珍納積遜更轉發表演片段，讚揚Katelyn Ohashi的表現是「精彩的10分」，令Katelyn Ohashi興奮不已。

Katelyn Ohashi受邀接受《Good Morning America》訪問。（網上圖片）

今次不是Katelyn Ohashi首次表演以米高積遜為主題的自由體操，2018年賽季，Katelyn Ohashi用米高積遜的《Thriller》等歌曲作為自由體操音樂，成功令她奪得三個10分滿分，以及NCAA錦標賽自由體操冠軍。大學四年級的Katelyn Ohashi完成本賽季後便會畢業，估計會正式從體操場上退役，今次意外爆紅也是為Katelyn Ohash的體操生涯寫下完美終章。

能夠一炮而紅，Katelyn Ohashi都話要多謝Michael Jackson。（網上圖片）

點解仲有10分滿分體操？

稍有留意體操比賽的讀者會知道，體操比賽早已於2006年廢除10分制，目的是希望運動員可以多多挑戰高難度體操動作，同時又展現美感。上文提及的10分滿分是NCAA獨有的計分制，希望運動員更著重完成質素，難度反而是次要，所以NCAA體操比賽的難度遠比國際比賽低，但運動員就可以盡情享受比賽過程和現場氣氛。

比起難度，NCAA體操比賽更著重動作完成質素，以及享受過程。（網上圖片）

做得運動員，Katelyn Ohashi身形當然fit到爆啦！

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一齊欣賞Katelyn Ohashi嘅自由體操！