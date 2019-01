德日混血兒自由體操向米高積遜致敬勇奪10分　連珍納積遜都讚好

體操是結合優雅和力量的運動,運動員的自由體操的音樂以古典或活力風格為主,不知道大家又有否看過向現代流行音樂致敬的自由體操呢?在本月12日舉行的美國大學體育協會(National Collegiate Athletic Association,簡稱NCAA)一場體操比賽上,代表加州大學洛杉磯分校(UCLA)參賽的運動員Katelyn Ohashi上演以米高積遜(Michael Jackson)為主題的自由體操,成功獲得10分滿分,更獲得米高積遜胞妹珍納積遜(Janet Jackson)轉發表演片段,讚揚Katelyn Ohashi表現。

比賽場上,Katelyn Ohashi富自信地表演自由體操。(影片截圖)

完成比賽後,Katelyn Ohashi興奮地與隊友撃掌,場內氣氛非常熱烈。(影片截圖)

在該場比賽中,日德混血兒Katelyn Ohashi使用多首耳熟能詳的流行曲作為背景音樂,包括Tina Turner的《Proud Mary》、Earth, Wind & Fire的《September》、the Jackson 5的《I Want You Back》以及米高積遜的《The Way You Make Me Feel》。短短一分半的自由體操中,Katelyn Ohashi除了施展直體後空翻兩周,以及三個直體轉體、劈叉跳和團身前空翻的連接外,還以活潑的舞蹈和鬼馬的表情炒熱現場氣氛,Katelyn Ohashi還表演米高積遜的招牌舞步月球漫步(Moonwalk),為該套自由體操畫龍點睛,最終成功獲得10分滿分。

截稿前,Katelyn Ohashi的比賽片段已錄得近三千萬點撃。(網上截圖)

呢段表演連Janet Jackson都讚好!(網上截圖)

這套自由體操的影片事後在網上瘋傳,直至截稿前已錄得近三千萬點撃,Katelyn Ohashi因而獲美國電視台ABC節目《Good Morning America》邀請接受訪問,而珍納積遜更轉發表演片段,讚揚Katelyn Ohashi的表現是「精彩的10分」,令Katelyn Ohashi興奮不已。

Katelyn Ohashi受邀接受《Good Morning America》訪問。(網上圖片)

今次不是Katelyn Ohashi首次表演以米高積遜為主題的自由體操,2018年賽季,Katelyn Ohashi用米高積遜的《Thriller》等歌曲作為自由體操音樂,成功令她奪得三個10分滿分,以及NCAA錦標賽自由體操冠軍。大學四年級的Katelyn Ohashi完成本賽季後便會畢業,估計會正式從體操場上退役,今次意外爆紅也是為Katelyn Ohash的體操生涯寫下完美終章。

能夠一炮而紅,Katelyn Ohashi都話要多謝Michael Jackson。(網上圖片)

點解仲有10分滿分體操?

稍有留意體操比賽的讀者會知道,體操比賽早已於2006年廢除10分制,目的是希望運動員可以多多挑戰高難度體操動作,同時又展現美感。上文提及的10分滿分是NCAA獨有的計分制,希望運動員更著重完成質素,難度反而是次要,所以NCAA體操比賽的難度遠比國際比賽低,但運動員就可以盡情享受比賽過程和現場氣氛。

比起難度,NCAA體操比賽更著重動作完成質素,以及享受過程。(網上圖片)

做得運動員,Katelyn Ohashi身形當然fit到爆啦!

一齊欣賞Katelyn Ohashi嘅自由體操!