【歐聯決賽】高普擺脫6年「二奶命」　率利物浦第6度稱霸歐聯

利物浦在歐聯決賽兩球淨勝熱刺，在馬德里萬達大都會球場高舉起今季的歐聯錦標，球會史上第6度稱霸歐洲。紅軍主帥高普亦終於擺脫「二奶命」，在執教生涯首度贏得決賽奪冠。

利物浦在開賽不消2分鐘，便憑施素高在禁區內犯手球，沙拿主射12碼得手，開賽早段便先拔頭籌，紅軍大部分時間在比數上佔優勢。熱刺在下半場表現大為改善，孫興慜及盧卡斯莫拉等人多次製造極具威脅攻門，惜利物浦門將艾利臣比加多次勇救險球，使熱刺久攻不下，久久未能扳和。利物浦的「福星」奧歷治在87分鐘再度攻入極關鍵的一球，射入奠勝一球，結果兩球擊敗熱刺，第6度稱霸歐聯。

高普執教利物浦4季，終於奪得首個錦標。（路透社）

利物浦一眾球員在賽後高舉高普慶祝。（路透社）

高普擺脫6年「二奶命」 率利物浦6度稱霸歐聯（按圖放大）

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高普的執教生涯多年，雖然曾數次帶領多蒙特及利物浦殺入不同盃賽決賽，由2012年的德國盃領多蒙特勇挫拜仁慕尼黑奪冠起後，其後不論歐聯﹑歐霸﹑聯賽盃等合共6次在決賽落敗，與錦標擦身而過。高普在執教紅軍4季後，終於在帶領利物浦取得首項錦標，擺脫高普長達6年的「二奶命」。高普曾表示加盟利物浦4年內不能贏錦標的話，他會到瑞士執教，這個歐聯冠軍令他不用出走。

高普是史上第5個德國主帥贏得歐聯，他亦是第一個德國教頭執教英格蘭球會登頂。

高普在去年的歐聯決賽經歷失落一仗，不敵皇馬屈居亞軍。（Getty Images）

高普在賽後盛讚麾下球員的團體精神一流，並為球隊奪冠感到相當高興，「我對球隊捧走歐聯錦標感到十分高興，現在就像酒醉般興奮，我需要一杯水讓我清醒。我從來未看過一支球隊，在能量短缺下亦能奮力作戰，加上艾利臣發揮極其穩定，所以一眾球員絕對值得這個冠軍。今晚是我執教生涯以來最佳的一晚，而這個獎盃對球隊的長遠發展十分重要，使我們更有力量繼續爭逐不同錦標。」

高普在賽後盛讚一眾球員表現突出，是球隊贏波的關鍵。（路透社）