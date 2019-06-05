【東京奧運2020】一文睇晒重點賽程票價　撐李慧詩最平290港元

東京奧運2020（2020 Summer Olympics）於2020年7月24舉行開幕禮，8月9日閉幕。香港中國旅行社有限公司（香港中旅社）為香港區的票務代理，門票價格由港幣約230元至2.5萬元。中旅社將在6月6號或之前公布售票詳情。《01體育》特意精選了每日最少一項賽事，附上地點及票價。

今屆賽事大部分項目於東京上演，部分棒球、壘球賽於福島舉行，而場地單車在伊豆上演。足球場次較多，分布在東京、橫濱、札幌、茨城、仙台、埼玉。想欣賞首面金牌誕生的話，7月25日不可錯過於東京鄰近、埼玉縣朝霞市陸上自衛隊訓練場舉行的汽步槍/汽手槍射擊項目。同日亦可以撐港將，江旻憓有機會出戰女子個人重劍賽。

東京奧運，游泳女子100米自由泳初賽於2020年7月29日舉行。（01美術製圖）

東京奧運重點賽程、票價、地點（按圖放大）

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8月2上演男子網球決賽，會是費達拿首面奧運男單金牌，還是錦織圭借助主場之利封王？場地單車賽事則在8月3至9日舉行，假如香港世錦賽雙料冠軍李慧詩順利取得入場券，其強項女子競輪及爭先賽，分別在8月6和9日上演，港人可考慮到伊豆撐「牛下女車神」。

李慧詩有機會代表香港出戰東京奧運的女子競輪及爭先賽。（資料圖片）

臨近尾聲，自然好戲連場。閉幕日前一天（8月8日）爆發棒球、男子籃球及男子足球決賽，大谷翔平主場會否上演二刀流球技，還是想看勒邦占士的超人級體能？男子馬拉松、女排決賽還有閉幕禮於煞科日上演，為東京奧運寫上完美句號。

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