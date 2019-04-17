【東京奧運2020】賽程正式公布！明年7.24揭幕　何詩蓓料翌日亮相

東京奧組委昨日公布明年東京奧運賽程，開幕禮定於明年7月24日舉行，8月9日閉幕；首面金牌預計在7月25日的女子10米氣步槍誕生，該項目會在當日早上7時30分展開資格賽，估計中午後產生東奧第一金。

已穩奪兩項奧運資格、備受關注的港隊女泳手何詩蓓將預計亦會於7月25日展開的游泳項目亮相。

明年東京奧運游泳賽將於7月25日展開，已取得兩項奧運資格的香港女將何詩蓓預料會於當日亮相。（資料圖片）

場地單車賽事則會在8月3至9日舉行，香港「牛下女車神」李慧詩正積極爭取奧運入場券。（資料圖片）

場地單車賽事則會在8月3至9日舉行，假如香港「牛下女車神」、世錦賽雙料冠軍李慧詩順利取得入場券，其強項競輪和爭先賽，會在8月5和7日上演。李慧詩於2012年倫敦奧運曾贏得競輪賽銅牌。

目前位列女子重劍世界排名第一的江旻憓，大有機會獲得個人奧運資格，這位美少女劍手在2016年里約熱內盧奧運打入16強，創下香港劍手在奧運歷來最佳成績。東京奧運的劍擊項目將於7月25日展開，8月2日結束，江旻憓將能打入奧運，7月25日就會出戰女子個人重劍，同日決出獎牌。「劍神」張家朗等男子花劍代表倘取得奧運資格，亦會在7月27日參加男子個人花劍。

「神奇小子」曹星如轉戰業餘拳擊，全為一圓奧運夢。（資料圖片）

儘管2020東京奧運是否設有拳擊項目仍是未知數，東京奧組委仍然將拳擊編入賽程表內，賽事由7月25日開始，各量級比賽會在8月4日至9日期間決出獎牌。不過，即使最後奧運設有拳擊項目，轉戰業餘拳擊的曹星如，仍要在資格賽過關斬將，方有機會一圓奧運夢。

東京奧運籌備工作進行得如火如荼，其中將會上演奧運排球賽及殘奧輪椅籃球賽的有明競技場（Ariake Arena）正在維修。（資料圖片）

2020年東京奧運設33個大項，共誕生339面金牌，根據賽程，壘球及足球兩個項目會在開幕前率先開賽；田徑男子100米飛人將於8月2日晚決出金牌；男足決賽8月8日晚上演，至於同樣受歡迎的男籃及女排決賽則安排在閉幕日（8月9日）舉行。

NBA球星早前曾放風指有意出戰東京奧運，假如美國籃球「夢幻隊」能殺入決賽，明年8月9日或能見證占士上陣爭取個人奧運第3金。（資料圖片）

另外，東京奧組委又宣布，馬拉松賽事提前在早上6時開跑，以避開當地夏天的高溫。

日本男子柔道隊教練井上康生（左起）、女子疊球隊教練宇津木麗華及雅典奧運鏈球金牌室伏廣治，聯袂出席東京奧運日程宣傳活動。（美聯社）

東京奧運火炬全面睇：

+ 4 + 3 + 2

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁