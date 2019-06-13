【美洲盃】主辦國巴西缺尼馬獅子撲兔　阿根廷誓洗脫亞軍廷污名

美洲國家盃2019（Copa América）於巴西上演，首場比賽於6月15日早上舉行，為巴西迎玻利維亞。主隊在尼馬陣前傷出下，能否重演1989主場封王的威水成就？美斯、阿歷斯山齊士等名牌球星可否踢出身價爭取神射手？

A組︰巴西不容有失 陣前失尼馬

主辦國巴西A組對手為玻利維亞、委內瑞拉、秘魯，可算上籤。主帥泰迪留用世界盃主力陣容，古天奴、艾利臣、費蘭甸奴仍然在陣。巴西自2007年後未嘗打入4強，今屆志在必得，盼自1989年後，再於主場享天時、地利、人和，再舉起美洲國家盃。然而尼馬在友賽傷出無緣美洲盃，究竟巴西會重複2014世界盃、沒有尼馬便不懂進攻的情況，還是明天會更好？

尼馬賽前腳傷，未知能否以佳態復出。（資料圖片）

美洲盃神射手熱門（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

B組︰阿根廷破錦標荒？

美斯去季攻入6球，但決賽對智利射失12碼，賽後更一度退出國家隊。3年已過，當時拍檔除了阿古路、迪馬利亞外，已由希古恩換成戴巴拿，中場方面馬斯真蘭奴退出國家賽，中場傳送任務落在盧施素（Giovani Lo Celso）及里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）腳下，在他們的支援下，美斯可否首度代表阿根廷贏取國際大賽錦標？

美斯去屆決賽射失12碼，今屆捲土重來。（資料圖片）

C組︰日本練兵 智利重溫好夢？

C組方面，日本自1999年後再獲邀出戰，借今次賽事備戰東京奧運。曾效力巴塞隆拿、開賽時未足18歲的「日本美斯」久保建英穿上21號球衣，勢成各界焦點。赴比利時效力的冨安健洋、被曼城收購後外借的板倉滉也值得留意。

卡雲尼今季在PSG受傷患影響，只有18個法甲入球。不過默契可補償狀態不足，去屆世界盃對葡萄牙一役，他兩度接應蘇亞雷斯助攻建功，加上同組日本試新人為主，料不乏入球機會。

衛冕的智利，最大牌球星阿歷斯山齊士在曼聯勤力但未能交出好表現，他將借助今屆賽事踢出身價，博取蘇斯克查留意，亦要為自己的事業作交代。陣中的伊度亞度華加斯（Eduardo Vargas）去屆以6球成為神射手，且看今季能否繼續穿上射門鞋。