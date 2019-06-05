【世青盃】吳世勳頭槌建功領韓國挫日本　法國阿根廷齊爆冷出局

昨日世青盃16強吹起冷風，3支被看高一線的球隊齊齊出局，韓國靠吳世勳在尾段絕殺，以1：0勝出亞洲打吡淘汰日本。法國一度領先2：1之下，末段被美國連入兩球輸2：3出局，而阿根廷雖然兩度領先，但120分鐘後被馬里逼和2：2，最終互射12碼輸波被淘汰。

在波蘭舉行的世青盃，當地時間昨日（6月4日）上演最後3場16強比賽，實力最接近的一場是日本對韓國的亞洲打吡，日本被稍為秤先。雙方半場互交白卷，日本在50分鐘曾將皮球射入網窩，齊藤未月傳高波入禁區，宮代大聖門前一射被撲出，郷家友太第一時間窩利補射入網。不過，經VAR（視像助理裁判）協助後，證實入球前有日本球員越位，所以入球無效。

吳世勳（右）頭槌入波，一箭定江山，領韓國晉級。（FIFA官網）

日本攻勢浪接浪，中村敬斗在71分鐘有次接應角球攻勢一頂，被門將撲出。之後在78分鐘，中村敬斗從右路推入禁區，騙到韓國守衛失平衡，把握機會起腳被擋出，宮代大聖的補射又中內柱彈出。

84分鐘，日本後衛菅原由勢犯錯，後場誤傳，被韓國的球員截到後傳中，吳世勳禁區內頭槌破網，助韓國以1：0險勝日本，自2013年後首次打入世青盃8強。

美國反勝法國後，球員在更衣室中慶祝。（FIFA官網）

施巴斯坦蘇圖為美國梅開二度

韓國靠尾段奠勝，而另一場16強，美國則靠尾段反勝。美國面對法國，雖然由效力漢諾威的施巴斯坦蘇圖在25分鐘先單刀入波，但法國馬上還以顏色，米高古辛斯在37分鐘射中柱，之後高爾尼單對單面對門將射入，在41分鐘追平1：1。

在55分鐘，穆沙戴亞比右路快放壓入禁區，窄角度一射中柱，拿比阿里奧爾門前補射，為法國領先2：1。直至尾段，形勢再次逆轉，法國後防走漏了施巴斯坦蘇圖，他在74分鐘為美國追平，最後蘭歷克斯在83分鐘入波，助美國以3：2反勝法國。

阿根廷兩度領先下都被追和，最後互射12碼出局。（美聯社）

阿根廷互射12碼落敗

最後一場16強，另一支熱門阿根廷亦倒灶，他們面對馬里，由艾度科加治在49分鐘打開紀錄，但馬里追平1：1完90分鐘。在加時，阿根廷靠對手的烏龍球再次領先，但在加時下半場的補時1分鐘，馬里再次扳平，完120分鐘踢成2：2。在互射12碼，阿根廷5射4中而馬里5射全中，最後馬里以5：4擊敗阿根廷入8強。

今屆世青盃8強全部產生，分別是哥倫比亞對烏克蘭、意大利對馬里、美國對厄瓜多爾以及韓國對塞內加爾。

馬里晉級8強，會對意大利。（美聯社）