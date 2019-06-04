【歐聯決賽】熱刺球迷的士內拾銀包　利物浦失主流淚答謝

今季的歐聯塵埃落定，全英超對碰由利物浦勝出，奪得球會史上第6次的歐聯錦標，當然使不少利物浦球迷為之若狂。不過，其中一位利物浦球迷卻未能盡慶，他在球賽前遺失意義重大的錢包，幸好一位好心的熱刺球迷拾回後交還予他，兩軍球迷在球場外並非如在場內般壁壘分明。

歐聯決賽的全英超對碰，利物浦和熱刺接近34000球迷齊集馬德里，支持愛隊。結果，利物浦在開賽初段及末段各入一球，結果以兩球淨勝熱刺，補償去年決賽不敵皇馬的遺憾，球會史上第6度稱霸歐聯。

利物浦兩球擊敗熱刺，第6度贏得歐聯錦標。（路透社）

熱刺球迷雖然失望而回，未能見證球隊首度贏得歐聯錦標。不過，熱刺球迷Alan Bissell在Facebook分享，今趟旅程與利物浦球迷有一段特別的經歷。他賽前在的士上巧合拾到一個銀包，在內有金錢﹑信用卡﹑駕駛執照及一封信，並立即以電話聯絡到失主，豈料他在接到電話時卻立即落淚。

該名失主原來歐聯決賽前一天已經遺失銀包，除了不少個人證件外，更有一封妻子寫給他的信，而他的妻子卻在今年1月離世。該名熱刺球迷告知失主他們所在的酒吧，他們在比賽前夕碰面，取回錢包。Alan Bissell看見數名身穿利物浦球衣的球迷進入酒吧，失主上前給予他一個充滿謝意的擁抱，並高興地請酒吧內的所有人喝啤酒。

熱刺球迷Alan事後在Facebook上分享歐聯決賽的特別經歷。（Twitter截圖）

拾到錢包的熱刺球迷，在賽前與失主見面。（Twitter截圖）

該名失而復得的利物浦球迷，在賽後特意以短訊向Alan聯絡，稱為熱刺的落敗感抱歉，然後該名利物浦球迷希望向慈善團體捐出500英鎊，而Alan表示英國慈善組織「Help for Hero’s」將在周一收到善款。