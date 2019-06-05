【世界女排聯賽．香港站】日本不敵意大利兩連敗　伊干奴勇奪20分

世界女排聯賽香港站次日賽事今日續在紅磡體育館上演，昨晚不敵中國的「火之鳥」日本女排，今仗面對身高佔盡優勢的意大利，首兩局一直落後下在第三局一度反超前13：9，惟最後關鍵時刻防守失誤，終以0：3吞下兩連敗，未能重演去年香港站反勝意大利戲碼。 今仗取得9分、全隊第二高分的主攻手鍋谷友理枝除表現引人注目，戴上保護眼罩的她亦格外搶眼，賽後她坦言第3局全隊發揮水準卻落敗感可惜：「對過中國和意大利後雖有很多地方需改進，仍希望日本能在來年奧運摘下獎牌。」

面對去年在香港站遭反敗為勝的日本，意大利以強陣應戰，昨日對荷蘭未有參戰的「彈弓人」伊干奴正選上陣，主攻比珍妮及保薩迪、副攻丹尼絲及法亞，配上馬蓮露芙和自由人迪根娜露；日本隊正選陣容亦有主攻古賀紗理那、石井優希及接應鍋谷友理枝，攻力十足。

伊干奴今場發揮出水準，17個扣殺取得全場最高20分。（羅君豪攝）

佔盡身高優勢的意大利在首局一直領先，初段在伊干奴頻頻扣殺下一度拉開至11：6，不過日本隊頑強防守，古賀紗理那和鍋谷友理枝亦先後以側擊反擊，追至17：22。意大利末段雖出現防守失誤，最後亦憑伊干奴重扣以25：21先下一城。

次局火之鳥繼續積極防守，惟意軍身高逾1.90米的丹尼絲和比珍妮攔網、快攻得手，初段已拉開比分至7：3，其後日本石井優希和鍋谷的扣殺追至9：13激起氣勢，韌力十足的火之鳥雖一直落後，連番精彩救球卻贏得觀眾掌聲。意大利始終技勝一籌，在伊干奴頻頻扣殺得手下再贏一局25：16。

石井優希表現亮眼，攻防一度令對手受威脅。（羅君豪攝）

關鍵第三局，日本雖全場扣球及攔網數據都不及對手，但在初段把握對手失誤一度反超4：3，在追平後再反領先6：5，其後岩坂名奈和黑後愛接連網前得分，打成8：6激起士氣。及後鍋谷和芥川愛加雙人欄網直接取分，前者再在網前扣殺得手，連得2分拉開至13：9。末段意大利雖在網前連番得手追平17：17、兩隊梅花間竹得分19：19、20：20，未能拉開比數。戰至21：21，日本關鍵時刻防守失誤，被反超24：22，最終以25：22未能扳回一局，以0：3吞敗。伊干奴今仗取得20分，包括17個扣殺，比珍妮亦貢獻13分，助意大利取得兩連勝。

古賀紗理那多番網前得手。（羅君豪攝）

鍋谷友理枝：仍有很多不足的地方

去年因肩傷未能在香港站出賽的鍋谷友理枝今場有9分進賬，且在攻防均有出色表現，搏盡防守獲得觀眾掌聲。這名主攻手在日本國內被球迷稱讚可愛度與女演員夏菜相似，人氣甚高。多番側擊和網前扣殺得分她於賽後脫下眼罩，對於第三局在大部份時間領先下遭對手反敗為勝，她大歎非常可惜：「比起昨日對中國，我們今場有好也有不好的地方，今仗也是一場硬仗，但知道了不足的地方再改進，對我們也有幫助。」展現出火之鳥永不放棄的精神，敵軍大讚日本並一度受到其防守威脅，鍋谷坦言在進攻上不夠乾脆，一些決定時刻錯過了反擊的機會，這方面需要加強。

鍋谷今仗貢獻9分，兩個攻破防守網前直接得分令全場起哄。（羅君豪攝）

去年受眼傷影響未能入選世錦賽陣容的鍋谷，眼罩下是一貫清純日本女生可愛臉容，她笑言已經痊癒，「已經康復了，只是怕再受傷所以才戴著。」來年的東京奧運前全力提升表現，相信不只是她，頒獎台升起旭日旗更是日本全國人民的目標，「距離奧運只剩一年，經過這兩戰後我們知道還有很多不足的地方，但目標只有一個，就是獎牌。」

意大利明日在煞科日將面對強敵中國女排，隊長姬莉婕拉表示在去年的世錦賽曾擊敗中國奪得亞軍，明早將做好準備迎戰，「拭目以待。」至於日本則將在明日對荷蘭爭取在今站打開勝門。