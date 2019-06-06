【游泳】池江璃花子分享抗癌心路歷程　掉髮仍積極面對

池江璃花子在2月確診患上白血病，震驚體壇。她5月開設個人網站，更新最新情況。她日前上載近照，照片中她因治療而掉了不少頭髮，戴上冷帽，不過因出院數天與家人共聚，心情仍然不錯。

池江璃花子的強項是蝶泳及混合泳，在2018年雅加達巨港亞運獨取6金2銀，成為賽事MVP。18歲的她在2月澳洲訓練時確診患上白血病，無限期停止訓練，出戰東京奧運成疑。

患病後，她在5月建立個人網站，曾表示治療順利，閒時畫畫、併圖、看電影等。

池江璃花子曾是日本的東京奧運獎牌希望，現正與病魔搏鬥。（資料圖片）

池江璃花子的話 多謝大家送上支持， 外間有很多不同的報道，對我現時狀態有很多傳聞，但我已在社交網站發放的相關消息。 我與相關人士都謝絕訪問。 治療仍然進行，有時狀態不太好， 要度過治療日子不容易，但仍要克服，治療時不停想着出院後的目標。 前幾天我出院了幾天，就算只穿T恤都很熱! 出院期間，與家人一同吃飯很快樂，可以大量呼吸外面的空間，度過輕鬆的一天。 有時會浮現「不想返醫院」的念頭，但想到只是人生之中幾個月的事，自己會奮力撐住面對。 天氣很熱，大家記得注意身體!

昨天池江璃花子更近消息，上載自己與兄長及家姐的合照，圖片可見她因治療而掉了不少頭髮，因此戴上冷帽。她正接受治療，近日可以出院幾日，池江璃花子很享受與家人吃飯的日子。即使曾浮現「不想返醫院」的思想，整體而言她仍積極面對。