【轉會】卡拉斯高盼離中超　望大連成全　傳阿仙奴有意收購

卡拉斯高想重返歐洲，已不是什麼秘密，近日再次提出「脫中返歐」，更指有球會有意收購，希望現效球會中超的大連一方成全放人。 外國傳媒指，英超的阿仙奴或會成為該名比利時中場「下一站」。

卡拉斯高去年2月以1050萬歐元，由馬德里體育會轉投大連一方，去季至今於中超上陣36場累積14個入球。只是遠征中超一年，25歲的卡拉斯高已經想重返歐洲，並不時開口提出「脫中返歐」，近日表示今夏幾可肯定離隊。

卡拉斯高以家庭為由希望重返歐洲。（視覺中國）

卡拉斯高指與會方已有共識。（視覺中國）

卡拉斯高說：「現在有支歐洲球會對我有興趣，如果他們真的出手，我亦願意簽約。」他指現階段不能開名，但外國傳媒已屢傳買家為阿仙奴。另外，還有國際米蘭及AC米蘭兩支意甲球隊，曾想在1月搶人，但國米因其薪金太高而放棄。AC米蘭最後都未能得到卡拉斯高。「我真的希望交易成事，我真的很想回到歐洲球壇，」卡拉斯高續說：「我很懷念在高水平賽事競爭，我今夏很大機會離開中國。」

卡拉斯高相信今夏會離開中超。（視覺中國）

與大連已有共識

這名比利時中場指自己主要離開原因並非環境問題：「我很喜歡中國足球，這球圈仍在進步中，但我想回到歐洲，主要是家庭理由。」曾效力摩納哥、馬體會的他指自己已與大連一方有協議：「我希望（大連一方）主席與想收購我的球會達成協議。我的合約中沒有放人條款，所以一定要大連肯放人才可。希望主席理解我的處境。」

有傳阿仙奴有意收購卡拉斯高。（視覺中國）

卡拉斯高亦談到其比利時國家隊隊友夏薩特。夏薩特傳出即將加盟皇家馬德里，卡拉斯高認為：「他是世上最好的球員之一，到哪裏都可以成功。如果他去到皇馬，他將會成為核心球員，就如他在車路士及比利時一樣。」