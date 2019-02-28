【中超】艾力士加盟大連一方　與咸錫卡拉斯高成隊友

繼香港隊後衛羅素日前落實加盟中超的河北華夏幸福，今日（28日）再有港將投效中超！ 港隊前鋒艾力士前日才經歷舊東家延邊富德因欠稅解散，今日即正式加盟有「中超銀河艦隊」之稱、陣中球星眾多的大連一方，與羅素齊齊由中甲「升呢」踢中超。

大連一方在官網及官方微博，以《「黑又硬」的內援！歡迎艾力士加盟我俱》為題，宣布艾力士加盟，指這位港隊前鋒以自由身與球會完成簽約，以內援身份加入，並介紹其背景，指他「腳下技術好，控球能力強，擅長傳威脅球，比賽經驗豐富且特別熟悉中國足球」。大連一方周日（3月3日）將於中超首輪賽事作客河南建業，未知艾力士是否能趕及上陣。



大連一方公布艾力士加盟。（圖片來源：大連一方官網）

大連一方季前簽咸錫 聘韓國名帥崔康熙



大連一方在2017年奪得中甲冠軍，成功「衝超」，並憑主贊助商萬達集團擁有馬德里體育會兩成股份，「打包」簽入馬體會陣中的阿根廷翼鋒奧斯華度加坦及比利時前鋒恩歷克卡拉斯高，同時收購前韋斯咸中堅荷西方迪，但荷西方迪僅效力4個月就離隊，大連一方最後只能以第11名完成首季中超。

到今季初，大連一方再度大灑金錢，簽入前拿玻里的斯洛伐克錫克咸錫，再趁天津權健陷入困局，接收本來由全北汽車轉投權健的韓國名帥崔康熙，崔康熙曾執教全北汽車及韓國國家隊，曾領全北奪得5次韓職聯賽冠軍及2次亞冠盃冠軍。由於大連一方買球星、請名帥的作風甚似西甲球會皇家馬德里，獲中國球迷稱為「銀河艦隊」。出任前鋒的艾力士隨了會與咸錫及卡拉斯高合作，陣中尚有來自津巴布韋的高效率射手穆舒基維，此子上季在中超上陣20場共攻入15球之多，加坦則已離隊，轉投美職的芝加哥火焰。

大連一方今季邀得咸錫（右）加盟，這位前拿坡里中場早前出席新東家的發布會。（圖片來源：大連一方微博）

30歲的艾力士在香港隊一直佔重要位置，上季港超為傑志出戰亞冠盃分組賽，並連續兩季助「藍鳥」成為本地三冠王，季後他獲中甲的延邊富德邀請，簽下3年合約。但艾力士效力延邊僅半年，中國足壇不少球會先後出現危機，先是羅素上季效力的遼寧宏運欠薪7個月，一度傳出未能續戰中甲，近日才宣布繼續參戰；上季亞冠盃8強份子、前中超球會天津權健，亦因主贊助商權健集團涉嫌非法傳銷，球會交由天津足協「託管」，今季主要以年輕球員應戰。艾力士早前效力的延邊富德，亦因欠稅及與體育局之間的矛盾，前日正式宣布解散。

元朗足球會會長王威信（右）與新兵卓耀國（左）持球衣合照。（相片來源：元朗足球隊Facebook）

元朗簽入卓耀國



同日，港超球會佳聯元朗宣布簽入翼鋒卓耀國，這名本地鋒將會效力至季尾。24歲的卓耀國在港曾效力標準流浪、富力R&F等本地球隊，早前曾加入瑞士挑戰聯賽球會基亞索，但未嘗上陣，回流香港尋找落班機會，輾轉獲元朗青睞。