【歐國聯】史達寧或首擔任英格蘭隊長領軍　修夫基：無可奉告

葡萄牙率先在歐洲國家聯賽4強擊敗瑞士，晉身決賽，將會迎戰另一場4強，英格蘭與荷蘭的勝方，爭逐首屆錦標。英格蘭的正﹑副隊長哈利卡尼及佐敦軒達臣剛戰畢歐聯決賽，未知會否在今仗上陣。 史達寧的經理人公司在早前透露，該名曼城翼鋒將以隊長身份領軍，但主帥修夫基在賽前記者會上卻就此事三緘其口。 英格蘭Vs荷蘭 周五凌晨2︰45 77台免費直播

歐聯決賽上演的全英超對碰，對即將迎戰荷蘭的「三獅軍團」排陣甚有影響，主帥修夫基徵召一共7名利物浦或熱刺的球員入伍，分別效力兩軍的正﹑副隊長哈利卡尼與佐敦軒達臣，在今仗的上陣機會成疑，英格蘭隊長一職將是今場焦點。

剛戰畢歐聯決賽的英格蘭隊長哈利卡尼參與訓練，但未知會否上陣。（路透社）

佐敦軒達臣在內的7位英格蘭入選球員，未知會否在今仗對荷蘭上陣。（路透社）

曼城球員史達寧一直是修夫基的重心球員之一，當然亦有入選歐國聯的大軍名單。早前，史達寧的經理人公司Colossal Sports Management發布新聞稿，表示史達寧將在今仗首度戴起隊長領軍。該名24歲的曼城球員如果今仗披甲，將會是他為英格蘭第50帽「喼帽」。一旦以隊長身份上陣，相信對史達寧而言將更具意義。

史達寧在2014年代表英格蘭出戰世界盃，至今累積49頂「喼帽」。（Getty Images）

英軍在出戰荷蘭前進行輕量訓練。（Getty Images）

修夫基與史達寧一同出席賽前記者會時，二人就事件開腔回應，史達寧表示對經理人公司的舉動毫不知情，並已向修夫基道歉，「我在起床時收到這消息感到十分震驚，我早前並未與修夫基及經理人公司聯絡，我不知道事件的來由。及後，我巧合地在走廊碰見修夫基，便立即向他就事件道歉。」

史達寧與一眾英軍隊友進行訓練，備戰歐國聯4強戰。（路透社）

修夫基提及此事時，未有透露半點消息，並不希望洩露球隊的戰術安排，「我不希望談及此事，一旦我確認哈利卡尼或史達寧任隊長的話，或會提早透露球隊的排陣，這樣會讓荷蘭主帥朗奴高文作針對性的部署，所以我不願多談這事。無論如何，哈利卡尼亦是我們的隊長，如果他缺陣的話，我們將會另外安排。」荷蘭方面，雲迪積克及韋拿杜姆亦上陣成疑，同樣受歐聯決賽影響。

修夫基未有透露任何關於戰術的事宜。（路透社）