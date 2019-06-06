【歐國聯】C朗拿度挺身而出演帽子戲法　葡萄牙3：1挫瑞士入決賽

歐聯落幕不足一周，歐洲國家聯賽4強便掀起戰幔，首日率先由葡萄牙及瑞士對決，力爭決賽席位。葡萄牙隊長C朗拿度在今仗完成職業生涯第53次的帽子戲法，再度以一己之力領球隊獲勝，躋身歐國聯決賽。

歐國聯4強分子，瑞士﹑英格蘭﹑荷蘭及主場出戰的葡萄牙，力爭首屆歐洲國家聯賽的冠軍寶座。首場4強戰在波圖主場火龍球場（Estádio do Dragão）上演，由主隊葡萄牙迎戰瑞士，葡萄牙主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）在今仗派出新星祖奧菲歷斯（Joao Felix）首度為葡萄牙大國腳上陣，與隊長C朗拿度合作掛帥。C朗在今仗曾以「No Look Pass」傳給祖奧菲歷斯，可惜該名19歲的小將未能把握，起腳越楣而去。

效力賓菲加的新星祖奧菲歷斯，在今仗首度為葡萄牙大國腳上陣。（Getty Images）

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開賽僅3分鐘，效力利物浦的沙基利近門起腳，但被葡萄牙門將柏迪斯奧撲出。及後，瑞士後防一次誤傳，葡萄牙球員傳給C朗起腳，惜未能命中目標。C朗在上半場中段主射罰球，未有讓機會再次溜走，彎過人牆後急墮在門將的左下角入網，瑞士門將森馬只能目送皮球入網，葡萄牙在25分鐘領先1球。

落後的瑞士傾力反撲，前鋒施費洛域禁區內撞射中楣，無功而還。瑞士終於在下半場憑一記12碼扳成平手，現效巴塞的葡萄牙守衛尼爾遜施美度在禁區內拉跌蘇巴，球證在翻查VAR後判12碼，瑞士的列卡度洛迪古斯主射得手，在57分鐘扳和。

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其後兩軍戰情膠着，身為隊長的C朗拿度在完場前挺身而出，先接應貝拿度施華的助攻撞射破網，88分鐘再度領先。之後葡萄牙一次反擊，C朗面對瑞士守衛再度展示秀麗腳法，兩次「插花」後推大位起腳入網，為球隊鎖定3：1，在主場旗開得勝，率先晉身歐國聯決賽。

葡萄牙隊長C朗拿度今仗取得職業生涯第53次連中三元。（Getty Images）

C朗拿度自2003年首度代表葡萄牙上陣後，今仗是他第157頂的國家隊「喼帽」，他在今仗第7次為葡萄牙在單場攻入3球或以上，亦是他職業生涯第53次的帽子戲法，使他在葡萄牙國家隊累積88個入球，繼續改寫他自己擁有的入球紀錄。