利物浦名宿訪灣仔奧海城　荷西安歷基鼓勵腦癌球迷：你也能康復

「利物浦傳奇對多蒙特傳奇」名宿賽周六（8日）在香港大球場上演，兩軍名宿陸續抵港走訪不同活動。 利物浦5位名宿今日（6日）兵分兩路，韋斯達維特及麥卡迪亞到奧海城與球迷見面，荷西安歷基、格連莊臣及凡美則在灣仔與利迷接觸。其中曾患腦腫瘤的安歷基，更拍片為一位罹患腦癌的香港球迷打氣。

荷西安歷基、格連莊臣及凡美今日約傍晚6時抵達灣仔一間酒吧，與利物浦香港及澳門官方球迷會「Anfield’s 12th」的會員見面，大談紅軍歐聯奪冠的喜悅之餘，亦與球迷簽名及合照。儘管曾是萬人景仰的球星，但眾星毫無架子，盡顯親民，當中更有溫馨小插曲。

安歷基與球迷見面毫無架子。（高詩琦攝）

安歷基與格連莊臣幫球迷簽名。（高詩琦攝）

荷西安歷基笑容滿分 拍片為患癌球迷打氣

曾效力利物浦5個球季的荷西安歷基，去年5月確診患上腦癌，幸好經手術及療程後，今年4月已完全康復。利物浦香港及澳門官方球迷會會長Marcus透露，一位支持利物浦超過20年的會員不幸患上腦癌，因而未能到場參與活動，但仍希望透過球迷會向安歷基問好。

Marcus指，安歷基得悉該球迷的情況後，即拍下影片為他打氣，並在片中說道「你也能像我般康復」，Marcus感慨地說：「這完全體現利物浦精神，球迷跟球員往往可以打成一片，大家也會用心觀察、支持對方，就像昨日新聞說，占士米拿在完成奪冠巡遊後，巴士返回訓練場期間，也要求巴士司機在一位因希斯堡事件受傷的球迷家門前停下，這種球會球迷上下的團結，才塑造了今時今日的氣氛。」

安歷基與球迷合照絕不Say no。（高詩琦攝）

談及今日活動，Marcus指是數日前才知道會舉行此活動，全憑贊助商促成，一開始擔心在上班時間內舉行，會令許多球迷未能參加，幸最後反應不俗，他認為今次訪港名宿陣容有新鮮感，「當然希望利物浦獲勝，但表演性質的比賽還是友誼第一，相信看到一班名宿作賽，會為球迷帶來許多回憶。」屆時利物浦香港及澳門官方球迷會將在南看台打氣，亦會準備打氣用品，「希望利物浦球迷都能聚在南看台。」

韋斯達維特(左)認為荷蘭可以擊敗英格蘭入歐國聯決賽。(New Balance提供)

韋斯達維特：荷蘭會入決賽

韋斯達維特及麥卡迪亞今日亦到奧海城的New Balance專門店，與球隊見面及交流。風趣的韋斯達維特笑指杜迪克因傷未能來港，令他要踢足全場，「會很辛苦！」今晚英格蘭將在歐洲國家聯賽對人荷蘭，他又稱不會像香港球迷般捱夜睇波，「荷蘭一定會勝出，我看決賽就好。」對於有傳言指，利物浦有意收購荷蘭國腳中堅迪列治，韋斯達維特亦支持，「他跟雲迪克將組成強勁的中堅組合。」