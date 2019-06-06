利物浦多蒙特名宿賽前演「牙骹戰」　史米沙笑言：檢查護照證年齡

利物浦傳奇隊（LFC Foundation Legends）對多蒙特傳奇隊（BVB Legends）的慈善賽，周六（8日）將在香港大球場上演，兩軍名宿已陸續抵港。大會今日（6日）於大球場舉行賽前記者會，邀得曾效力利物浦6個球季的前瑞士國腳軒索斯、伊斯坦堡奇蹟夜入球功臣史米沙，以及多蒙特傳奇前鋒列度出席。

軒索斯、史米沙及列度笑容滿面地走入大球場的記者室，輕鬆向現場傳媒揮手，3人異口同聲指希望向香港球迷送上精彩的賽事，列度更一度作勢掀起衣服，欲向記者展示肌肉，證明自己已準備就緒，引來全場笑聲。

軒索斯在記者會開始前不忘拿起手機，更新個人社交網站的動態。（袁志浩攝）

三位名宿於記者會上老友鬼鬼，均稱相當期待周六賽事的來臨。（袁志浩攝）

多蒙特去年憑森巴兵奠勝

兩隊去年夏天曾於多蒙特主場進行元老賽，當時利物浦傳奇隊雖先後憑荷蘭前鋒米查(Erik Meijer)，以及西班牙型男路爾斯加西亞（Luis García）兩度追平，惟多蒙特傳奇隊仍靠兩位巴西球員阿武羅素（Marcio Amoroso）與戴迪（Dedé）合作攻入致勝球，最終以3：2險勝而回。

利物浦傳奇隊 Vs 多蒙特傳奇隊 日期：2019年6月8日（周六） 地點：香港大球場 時間：下午4時正 票價：$260起 售票方式：Cityline 參賽球星： 利物浦傳奇隊——科拿（球員兼領隊）、韋斯達維特、杜迪克、麥卡迪亞、巴比、凡美、古積特、貝加、史米沙、路爾斯加西亞、麥馬拿文、比斯根、戴奧、丹尼爾艾格、軒索斯、荷西安歷基、格連莊臣 多蒙特傳奇隊——迪基爾（領隊）、軒列治（球員兼領隊）、維丹費拿、柏迪歷、史迪域、伊雲尼遜、祖利奧施薩、艾禾頓、奧禾莫耶拉、奇連治、戴迪、汀加、穆罕默德施丹、列度、真高拿、保羅林拔

史米沙（左）跟列度（右）賽前先來一場「牙骹戰」。（袁志浩攝）

軒索斯稱紅軍這次加入前丹麥國腳艾加等新力軍，陣容年輕且更具實力，希望能一報落敗之仇，但卻擔心本港濕熱天氣會影響表現。列度聽畢後即打趣指：「我們的巴西球員能適應炎熱天氣，似乎他們又再發揮功用！」在旁的史迷沙就笑言，要球證在賽前檢查對方的護照：「看看這些巴西球員是否真的已超過35歲，上一次他們跑得像25歲一樣，令我們踢得很辛苦！」

昔日有「頭槌王」之稱的列度則補充，自己期待跟紅軍中堅艾加交手，揚言要在對方面前再施展「空中霸王」一面，並預計比數會「皆大歡喜」，「最好是5：5或是4：4吧，和局對大家來說最美妙，希望能藉此吸引更多人支持多蒙特。」

在場有傳媒問及史杜列治離隊的消息，軒索斯即時「扁嘴」及拒絕評論，一度令現場氣氛尷尬，幸得史迷沙及時「解圍」。（袁志浩攝）

史米沙讚現役紅軍表現穩定

利物浦早前在歐聯決賽擊敗熱刺，第6度高舉歐聯錦標，而史米沙則是2005年紅軍奪得歐聯的功臣之一。這位名宿坦言現役紅軍令所有名宿及球迷都感到驕傲，認為這支球隊值得擁有一個精彩的球季：「雖然我們都是贏得了歐聯，但現役紅軍肯定比2005年那支利物浦更強。我們當年在聯賽只得58分，但他們有97分！連續兩季闖入歐聯決賽，更證明他們有穩定及連貫的表現，而且不斷地進步。」不過，史米沙指僅會享受觀看這支紅軍的比賽，拒絕為其下季表現作出預測。

大會特別預早布置兩軍更衣室，並開放予傳媒拍照。（袁志浩攝）

紅軍領隊高普是球隊奪冠的關鍵人物，他曾表示要在加盟利物浦4年內贏得錦標，否則就會到瑞士執教。這位德籍主帥最終履行承諾，「壓哨」為球隊贏得歐聯冠軍。曾效力紅軍及多蒙特的列度對這位領隊加以讚賞，形容他在此4年間令球隊「重生」：「他擁有很好的戰術、心理質素，能將球員推向最頂峰，就像一組應有盡有的『套裝』，這就是他成為一位偉大領隊的原因。」