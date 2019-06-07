多蒙特四子現身銅鑼灣演書法　維丹費拿：由衷恭賀高普奪歐聯

「利物浦傳奇對多蒙特傳奇」名宿賽明天（8日）將在香港大球場上演，多蒙特名宿昨日到港後，今日（7日）有維丹費拿、奧禾莫耶拉、真高拿及列度一同出席球隊主贊助商Puma在銅鑼灣舉行的球衣發布會。 高普領利物浦成為應屆歐聯盟主後，人氣繼續高企，維丹費拿及奧禾莫耶拉在球員時代都曾在他麾下效力，兩人談起恩師，都只有讚美。

維丹費拿、奧禾莫耶拉、真高拿及列度一行人今日早上約11時抵達Puma位於銅鑼灣的舖位，門外早已有逾50名球迷守候，希望與眾名將接觸，當中又以去年才退役的維丹費拿最受歡迎。這名效力多蒙特16年之久的門將與「蜜蜂兵團」曾共渡破產邊緣、到盡攬錦標，不單在球會內極具地位，與球迷關係亦密切，他曾在球隊慘敗之後親身爬上南看台的圍網，向球迷道歉；去年在職業生涯最後一戰，更獲邀進入南看台、登上指揮打氣的高台，接受球迷的歌聲。

維丹費拿、奧禾莫耶拉、真高拿和列度來到銅鑼灣，與大批球迷自拍留念。（黃寶瑩攝）

多蒙特四位名宿齊齊示範寫書法，以中文寫出「多蒙特」。（黃寶瑩攝）

蜜蜂四子寫書法 維丹費拿慘變包尾

「蜜蜂兵團」四子除介紹全新的2019/20球季球衣，亦即席表演寫書法，以科學毛筆寫出「多蒙特」，其中奧禾莫耶拉似乎架輕就熟，最快寫完，亦寫得非常清晰，他笑言：「我一直有在練習中文書法，每晚睡前都會寫一下。」列度和真高拿分別在球迷指導下完成，同樣寫得似模似樣，而非常穩陣的維丹費拿花了一番功夫亦終於寫完。

（左起）維丹費拿、奧禾莫耶拉、列度和真高拿接受專訪。（黃寶瑩攝）

有別於賽前不會進行練習的利物浦名宿，多蒙特眾將今午在將軍澳的香港足球總會足球中心訓練，奧禾莫耶拉笑言，既有「頭槌王」列度及真高拿在此，「我就打算把皮球全部轟向前，讓真高拿和列度處理就好！」維丹費拿、奧禾莫耶拉、真高拿及列度完成發布會後，即到店外與守候多時的球迷自拍，場面墟冚。

維丹費拿比較沉默，但談起恩師高普即積極回應。（黃寶瑩攝）

高普舊將：他知道球隊欠缺什麼

4名宿其後接受《香港01》專訪，其中維丹費拿及奧禾莫耶拉曾在現任利物浦主帥高普麾下效力，亦曾一同奪得兩屆德甲冠軍及一屆德國盃冠軍，兩人談起昔日恩師，都滿是感激之情，維丹費拿稱：「他是一個很出色的教練，他無論在利物浦或多蒙特，都表現得很出色，我們由衷的恭賀他在利物浦的成功。」奧禾莫耶拉則認為，高普在多蒙特及利物浦都成功令球會復甦：「利物浦有好一段時間都在努力重拾光輝，而高普做到了，他的方式是，每年都為球隊增添一點元素，他知道自己的球隊尚欠什麼元素才能成功，他亦會成功補強。」的確，紅軍今季佳績，有賴高普上季中簽入雲迪積克，今季再引入門將艾利臣，建立出固若金湯的防線。

留長髮的奧禾莫耶拉一口流利英語，談吐幽默。（黃寶瑩攝）

而多蒙特在法夫爾麾下，上半季演出令人驚艷，一度在榜首拉開9分的差距之多，惟下半季失分頻頻，終將德甲冠軍拱手讓予拜仁慕尼黑，不過列度認為，「蜜蜂兵團」在過去一季已十分成功：「沒人預期他們能表現得如此出色，尤其上半季的表現好得讓人難以置信，每個球員都踢出超水準，而且拜仁慕尼黑上半季狀態不佳。但對我們而言，要全季都保持上半季的狀態實在很困難，最後我們沒有奪得聯賽冠軍，但仍是一個很美好的球季。」奧禾莫耶拉亦道：「沒人預期在換上新教練、新班底及大批年輕球員下，多蒙特仍能踢得這麼出色，但球季實在很強，到末段球員開始疲勞、也出現傷病⋯⋯若有適當增援及調整，下季絕對可以爭奪錦標。」

列度作為多蒙特多年大使，大讚球隊今季表現。（黃寶瑩攝）

「利物浦傳奇對多蒙特傳奇」名宿賽明日就上演，奧禾莫耶拉亦說出了一眾多蒙特名將的心聲：「我們名宿隊暫時沒有輸過，希望能再以一場勝仗完成比賽吧！」