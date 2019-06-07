香港「左手配」謝影雪/鄧俊文，於羽毛球澳洲超級300賽只花38分鐘，以直落兩局挫印尼組合，半年以來首度打入國際賽事4強。

混雙世界排名第9的謝影雪/鄧俊文先挫韓國組合，再勝馬來西亞的賴沛君/陳健銘，今晚對上印尼組合法薩（Hafiz Faisal）/韋迪查查（Gloria Emanuelle Widjaja）。香港組合首局一度以6︰14被拋開8分，但他們未有放棄，默默追上更連救4個局分。大部份時間落後情況下，追至20︰20平手。香港組合取一分，再藉對手打落網以22︰20先取首局。

謝影雪/鄧俊文首局連救4個局分，逆境下鬥志可嘉。（資料圖片）

羽毛球．澳洲賽8強主要賽果（按圖放大）

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4強重演亞運4強翻版

第二局節奏由香港組合主導，早段以一板扣殺拉開5分優勢。印尼組合未有放棄，追至8︰11。休息後香港組合未有放軟手腳，謝影雪一球窄位放網前贏盡掌聲。二人控住網前分差愈拉愈遠，最終謝影雪及鄧俊文再取21︰14以直落兩局打入4強，為二人於2019年最佳戰績。

謝影雪/鄧俊文先自2018年11月的澳門賽摘金後，逾半年首次打入國際賽事4強。他們將更撼1號種子中國組合黃東萍/王懿律。歷來4次對賽各勝2場，最近一次是去年亞運4強，當時香港組合以22︰20、19︰21及23︰21僅勝。