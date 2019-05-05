【羽毛球．新西蘭賽】伍家朗2019首晉決賽　負基斯迪無緣封王

香港羽毛球好手伍家朗2019年首晉決賽，於新西蘭賽決賽以局數0︰2負「印尼柯震東」基斯迪。不過他獲珍貴的奧運積分，為出戰東京奧運取得好開始。

現時男單世界排名16的伍家朗今年戰績平平，之前最佳戰績為全英賽4強負桃田賢斗，今次新西蘭賽先後殺退韓國老將李炫一、馬來西亞的李梓嘉，再在4強直落兩局擊敗林丹，首次打入決賽。

伍家朗與決賽對手基斯迪曾5度交手，家朗更贏得近4次，但今場除了第一局初段後，家朗未見優勢。世界排名第9、去年亞運男單金牌基斯迪在中段發力，以21︰12先取第一局。次局家朗同樣在局初領前，但轉場後基斯迪主導比賽節奏，再以21︰13拿下這局封王，伍家朗未能打破個人兩年多的錦標荒。

伍家朗2019年首晉決賽，於決賽負亞運男單金牌選手基斯迪。（資料圖片）

混雙馬來西亞的吳柳螢/陳炳順激戰1小時24分鐘，以21︰14、16︰21及29︰27僅勝印尼組合柏雲佐敦（Praveen Jordan）/奧坦維安妮（OKTAVIANTI），2019年開齋。女單方面，韓國的安世英以21︰19及21︰15勝中國的李雪芮，年僅17歲便連勝4個種子球手封后。

世界排名第9的基斯迪狀態更勝伍家朗。（資料圖片）

奧運積分賽由今年4月29日至2020年4月26日結算，各路球手爭奪共有172個參賽資格，其中有164個由奧運積分決定，6個由委員會邀請、2個（1男單1女單）由東道主日本決定。若一個地區或國家的單打有兩人或以上打入世界排名前16，就可獲得最多2個奧運名額，雙打就要在兩對選手世界排名前8下，才可獲兩個奧運名額。

吳柳螢/陳炳順在2019年開齋。（資料圖片）

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