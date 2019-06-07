【羽毛球】馬來西亞傳媒消息：李宗偉或下周宣布退役

馬來西亞傳媒披露，羽毛球名將李宗偉有可能在下周宣布掛拍，然而最新傳聞是李宗偉已否認。

馬來西亞傳媒引述《每日新聞》報道，該報的消息來源透露：「宗偉已經決定掛拍了，但他必須會見大馬羽總與教練後才宣布。」36歲的李宗偉接受查詢時表示，他將會在開齋節假期後才會見大馬羽毛球總會及教練，商討其未來。

今天馬來西亞傳媒《光明日報》查詢後，李宗偉先簡單回答「不是」，再補充說︰「下周會與大馬羽總會長及教練會面，目前奧運會積分賽已開始，看看來不來得及。計劃了才會告訴記者，因為目前計劃尚未肯定，我也不能對傳媒說什麼。」

馬來西亞傳媒消息稱，李宗偉決定掛拍，但要先跟大馬羽總及教練見面。（資料圖片/Getty Images）

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李宗偉去年中患上鼻咽癌，暫別球場專心養病，在台灣接受治療後。鼻咽癌康復，他在今年初重投訓練，最初打算全英賽復出，後來推遲到大馬公開賽，但賽前退出，至今再未有復出的消息。曾經世界排名第一的李宗偉希望出戰2020年的東京奧運。

李宗偉完成療程後，一直想復出，目標是參加明年奧運。（資料圖片/Getty Images）

上月，國際羽聯宣布8月的世界錦標賽不設外卡，變相令李宗偉失去參賽資格。國際羽聯規定每個國家或地區只能派最多兩名世界排名前150名的球手參賽，而李梓嘉及劉國倫兩名大馬師弟的世界排名皆在李宗偉之上。